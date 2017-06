“Mi objetivo es llegar al top 100 ATP”

Para llegar a ser alguien en el mundo del tenis hay que empezar desde muy joven, y Gerard a los 4 años cogió por primera vez la raqueta, una Wilson que no ha olvidado. Empezó a jugar para divertirse en el polideportivo del municipio, pero pronto empezaron a destacar sus cualidades y se apuntó a un club, con los entrenadores que todavía hoy siguen guiando su progresión en el Club de Campo.

Ha destacado en todas las categorías, siendo subcampeón alevín de la Comunidad Valenciana, subcampeón de España alevín por equipos y este año campeón como infantil del Rafa Nadal Tour de Valencia. Ya está clasificado para disputar a final de año el master en la Academia que Nadal tiene en Manacor, donde sólo estarán los mejores de este año. Antes, le espera un verano cargado de actividad, primero con el nacional individual y por equipos y luego con el torneo autonómico. Además, en el horizonte ya está la idea de jugar al año que viene el circuito Marca cadete e ir entrando en algún ITF Junior.

Perfil de jugador

Cumplirá los 14 años en Agosto y ya roza el 1,80m de estatura. Esa envergadura le permite usar un tenis agresivo, aunque también hace gala de una gran técnica y de un revés a dos manos muy plástico que le convierten en un tenista muy completo. Sus cualidades se adaptan a la tierra batida, superficie donde mejor se desenvuelve, aunque estos últimos días está entrenando mas en pista dura para enfocar el campeonato de España, que es el objetivo más inmediato.

Si algo tiene que mejorar es su carácter, demasiado exigente consigo mismo cuando no le salen las colas, lo que le lleva a bajar los brazos antes de hora. Es consciente de ello y por eso se ha propuesto mejorar esa faceta, recordando el día que remontó a un jugador varios años mayor que él cuando perdía 5-3 en el set definitivo y tenía dos bolas de partido en contra.

Sacrificio

La vida de un tenista es muy sacrificada. Está obligado a realizar grandes esfuerzos, tanto físicos como económicos, desde edades bien tempranas, hecho que no siempre asegura resultados deportivos. El hecho de que Gerard haya mantenido su progresión se debe principalmente a su cultura del esfuerzo, pero también a la pasión de su padre, José Planelles, gran amante del deporte, y de su madre, Mª Dolores Ripoll, siempre optimista y dispuesta a apoyar a la promesa que tiene en casa.

“Me gusta Nadal porque es español, pero mi tenista favorito es Federer por el talento que tiene; le veo ganando en Wimbledon”

Gerard va a clase por las mañanas. Nada más salir y sin apenas tiempo para probar bocado, inicia varias horas intensas de entrenamiento (de 15h a 19:30h), incluidos los fines de semana que no tiene competición. También se ve obligado a faltar a clase para viajar a algún torneo, hecho que no le ha perjudicado hasta el momento en sus estudios, presumiendo de un expediente lleno de sobresalientes. “Mis amigos me dicen que tengo suerte de poder faltar al instituto”, bromea.

Todo este esfuerzo vale la pena para lograr un objetivo que se ha marcado, “llegar al top 100 ATP”. De momento es el 815 nacional y está entre los 10 mejores de su categoría.