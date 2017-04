El equipo de baloncesto de Mutxamel se clasifica para la Fase de Ascenso a la Liga EBA

Tras una intensa y competida temporada regular, el equipo de Mutxamel - que milita en 1a División Nacional por primera vez en su historia - se ha clasificado para la Fase de Ascenso a la Liga EBA, a la que solo optaban los 4 mejores de su grupo.En esta cita histórica, el equipo se medirá a equipos de gran tradición baloncestística en la Comunidad Valenciana como son Alginet, Aldaia y Gisela con un objetivo bien definido: tratar de competir en los 6 partidos y clasificarse para jugar el PLAY OFF final de Ascenso. Sólo dos de estos 4 equipos podrán disputar ese maravilloso Play off de ascenso final y la semana pasada conseguimos ya la primera victoria. Todavía nos quedan 5 finales y necesitamos todo el apoyo posible para llevar el baloncesto de Mutxamel lo más alto posible.Desde el club esperan a todos los vecinos que ganas de animar y llevar al equipo del pueblo en volandas hacia la victoria.Adjuntamos el cartel informativo con el resto de jornadas pendientes de esta Fase de Ascenso previa al PLAY OFF final que disputarán los 4 mejores equipos de la Comunidad Valenciana y entre los que esperemos que estemos nosotros, Fundesem basket School Mutxamel.