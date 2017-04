Unitat d’Esquerres per Mutxamel presenta una moción para gravar con un 50% a las entidades financieras con viviendas desocupadas

Unitat d’Esquerres per Mutxamel presentó el pasado día 30 de marzo una moción para instar al gobierno central para que lleve a término el desarrollo reglamentario de la Ley de haciendas Locales relativo a la posibilidad de gravar con el recargo del 50% de IBI, a las viviendas desocupadas en manos de las entidades financieras y promotoras pertenecientes a la banca, moción que fue aprobada por todos los grupos de la oposición y la abstención del PP.

“Desde Unitat d’Esquerres per Mutxamel apostamos sobre todo por el concepto del alquiler social y en esta moción lo que vimos necesario es que debería de realizarse una política real sobre el derecho a la vivienda digna, ya que a día de hoy aún hay muchas familias que están pasando por muchas dificultades y las administraciones públicas no están haciendo todo lo que se podría hacer” explicó la portavoz Alecia Puig. Según la edil de la formación de izquierdas, lo que se pide es el desarrollo un artículo de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya que este recoge la posibilidad a los Ayuntamientos de gravar con un 50% más pero no existe una reglamentación clara de a que viviendas se les puede realizar.

Por otra parte, según Puig, también presentaron conjuntamente con el grupo Guanyar una moción para que se aplique una bajada del IVA del 21% al 4%, ya que es un servicio esencial para los vecinos y vecinas de Mutxamel. Esta moción que fue al igual que la anterior aprobada esperemos que sea trasladada al Gobierno Central y de una vez por todas el Gobierno del PP escuche nuestras peticiones.

“Una vez más volvimos a preguntar por las mociones presentadas y aprobadas, en esta ocasión fueron la de la república que fue aprobada y a día de hoy no se han cumplido los puntos de acuerdo, nos comenta la portavoz que el Señor alcalde se comprometió a volver a leer dicha moción para poder cumplirla, por otra parte la siguiente pregunta fue en relación a la moción del defensor de los vecinos, ya que se puso un plazo de seis meses para buscar a la persona que desempeñara tal figura y que además fuera consensuada por todos los grupos políticos de este Ayuntamiento”, añadió.