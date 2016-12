Unitat d’esquerres per Mutxamel presenta enmiendas a los presupuestos

× Ampliar Alexia Puig

Unitat d’esquerres per Mutxamel presentó el pasado mes de diciembre la reducción en 13 partidas de los presupuestos para el 2017, en las que se han solicitado reducciones que van del 25% al 100%. Estas propuestas no salieron adelante ya que los presupuestos del 2017 fueron aprobados con los votos del Partido Popular, ciudadanos y Gent d’Aci.

Las sumas totales de 11 de ellas serian para la creación del “Parque de viviendas de alquiler social” que en septiembre del pasado año Unitat d’Esquerres per Mutxamel presento a través de una moción y que fue aprobada por mayoría; a día de hoy el Partido Popular no ha sido capaz de empezar a trabajar en ella. No son capaces, en estos momentos tan complicados para muchas familias, de realizar una reducción en partidas como la de fiestas, sino que siguen manteniéndolas, incluso aumentando alguna. La cohesión social y la lucha contra la desigualdad no parece entrar en los planes del equipo de gobierno.

Por otra parte, con el retoque de las otras dos partidas, nuestro grupo solicitaba que repercutiesen en servicios sociales, y en aumentar las ayudas de material escolar para infantil, primaria, secundaria y bachillerato, así como la creación de becas de estudio para los estudiantes del “Conservatorio Profesional Rafael Rodríguez Albert”.

Desde Unitat d’Esquerres per Mutxamel nuestra propuesta fue la de modificar el objeto y destino de las partidas señaladas y que se aprovechara la oportunidad de convertirnos en una localidad que da un paso al frente ante la grave situación que tienen algunas familias de nuestra localidad. Estamos firmemente convencidos de que se debe crear el “Parque de Viviendas de Alquiler Social” para así poner en marcha una iniciativa que se aprobó hace más de un año y, de esta forma, colaborar en un entorno más solidario y sostenible, defendiendo el bienestar de los vecinos y vecinas de Mutxamel. Cosa que no ocurrirá, ya que nuestras propuestas no salieron adelante y los presupuestos del 2017, aprobados con el voto del Partido Popular, Ciudadanos y Gent d’Ací, tienen un carácter totalmente faraónico, mejorando edificios y realizando nuevas construcciones, y dejando de lado un problema que día a día empeora en nuestra localidad.P