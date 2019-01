Trabajadores de la empresa de edificios municipales reivindican que se cumpla el convenio colectivo en el pago de sus nóminas

Trabajadoras y trabajadores de la empresa Netalia Raspeig, representantes sindicales y los grupos de la oposición PSOE, Compromís y Guanyem Mutxamel se concentraron durante la mañana del jueves 10 de enero para manifestar su descontento ante los retrasos del pago de las nóminas y pedir al Ayuntamiento que tome medidas por su continuo incumplimiento de contrato. La Responsable de Limpieza y Seguridad de UGT, Elvira Castilla Diaz, explicó que la concentración se realiza en este momento porque se cree que una vez cumplidos dos años del contrato el Ayuntamiento ha renovado automáticamente a una empresa que está incumpliendo el Contrato y el Convenio Colectivo que pone como día límite para cobrar las nóminas el día 7 de cada mes “Los trabajadores no cobran antes del día 10 y se han dado casos que ha llegado el 15 y todavía no han cobrado eso crea una situación de estrés pues muchos de ellos no pueden pagar la hipoteca y llegan recargos de facturas impagadas”.

Los grupos de la oposición también estuvieron presentes en la concentración. Tras meses denunciando esta circunstancia en el pleno vuelven a ponerse al lado de los trabajadores apoyando sus reivindicaciones. “Sigue incumpliéndose el contrato, siguen las deficiencias, siguen sin cubrir las bajas necesarias y, sobre todo, siguen pagando mal y tarde. Esta situación es insostenible” comentó la portavoz socialista, Loreto Martínez.

Loreto Martínez comentaba, además, que “en esta línea, la de seguir defendiendo al personal contratado, hicimos una solicitud, por escrito el pasado 11 de diciembre, para conocer cuando paga la empresa a su personal. Después de un mes sin respuesta, habiendo un pleno a finales de diciembre donde podían haber informado, hoy mismo hemos vuelto a presentar, esta vez una pregunta, para que, tal y como le obliga el ROM, el señor alcalde nos conteste qué está pasando con esta contrata y cuándo nos van a dar la información solicitada”.

Por su parte, Borja Iborra Navarro, concejal de Guanyem Mutxamel lamentó que también se haya producido un retraso en el cobro de la paga extra de Navidad “Es lo que pasa al contratar a la empresa que hace la oferta más baja del precio ofertado. Lo barato sale caro, y las consecuencias las pagan los mismos, los trabajadores y trabajadoras, y por ende la vecindad de Mutxamel. Desde Podemos Mutxamel (Guanyem Mutxamel) pedimos que se tomen ya medidas para terminar con esta problemática. Ya lo avisamos, esto venía sucediendo en otras localidades e incluso en los institutos de Mutxamel donde la gestión la lleva la misma empresa, votamos en contra, y propusimos que se gestionara por la empresa municipal.

Desde Compromís, el concejal y Diputado Provincial Lluis Pastor explicó que la solución pasa con sentarse con la empresa y revisar el contrato y ver como se puede solucionar “vemos una falta de voluntad política por parte del equipo de Gobierno.

El Ayuntamiento y la empresa lamentan que se esté manipulando políticamente a los trabajadores y desmienten a los sindicatos

El concejal Rafael Pastor (Partido Popular) explica que lo que dice la representante sindical es falso y lamenta que se esté utilizando políticamente a las trabajadoras y trabajadores en lugar de solucionar el problema. “No se ha realizado ninguna prorroga el contrato ni expresamente, ni tácitamente, de hecho el contrato es de cuatro años más dos y por lo tanto finaliza el 30 de septiembre de 2020 con posibilidad de prórroga”. El edil lamenta que declinaran una reunión media hora antes de la concentración para aclarar estos términos. “Tienen todo el derecho a manifestarse pero creo que debería hacerlo ante la empresa o ante Conselleria ya que desde el Ayuntamiento hemos realizado el pago cuando corresponde y estamos en contacto con la empresa constantemente para tratar este y otros temas”. Explica el concejal.

Pastor explica que el Ayuntamiento también respalda que la mejor solución es abrir un expediente a la empresa por inclumplie el Convenio Colectivo y anuncia que se estudiara sancionarla económicamente en la liquidación por estos inclumplimientos.

Por otro lado el edil niega que se esté incumpliendo el contrato y manifiesta que el trabajo que se está haciendo es el adecuado. “De hecho recibimos la felicitación de uno de los centros escolares por la limpieza de sus instalaciones”, afirma.

Enrique Blanco, Gerente de Limpiezas Raspeig, lamentó esta situación y consideró que está habiendo una manipulación política pues los partidos que en su día apoyaron la licitación son los que ahora están

Desde la empresa no niegan que han tenido retraso en el pago de las nominas en algunas ocasiones pero no tienen ningún mes pendiente de pagos. “También trabajamos en los Institutos pero eso no lo denuncian ni los sindicatos ni los partidos cuando es Conselleria la que apura los plazos legales para hacer los pagos. Con decirte que ahora estamos cobrando los trabajos realizados en marzo de 2018, eso no hay riñón que lo aguante”, declara.

Blanco afirma que el servicio se realiza cumpliendo el pliego de condiciones y destacó que en ocasiones se ha tenido en cuenta circunstancias personales de sus trabajadores mostrando el lado más humano de esta empresa que considera a sus empleados como una familia.