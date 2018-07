Servicios y Mantenimiento realiza mejoras en los viales del municipio y parques infantiles

La concejalía de Servicios y Mantenimiento del Ayuntamiento de Mutxamel ha realizado una importante inversión de 45.000 euros para mejorar el estado de algunas de las calles del municipio.

La actuación, según explicó el responsable del Area, el edil Rafael Pastor (Partido Popular), se ha centrado en mejorar la zona sur del municipio con el asfaltado de la calle Orihuela, c/ Serra de Cavall Verd, c/ Serra Cantacut y c/ Serra Aitana. “Hemos dado solución a los problemas de baches que presentaban estas vías y también a la acumulación de agua que se producía con las lluvias”, explicó el edil. Para este fin, además del asfaltado se han instalado un par de pozas que recogerán el agua de lluvia para derivarla al colector.

“Continuaremos trabajando en la adecuación y asfaltado de viales en otras zonas del municipio en próximas actuaciones”, añadió Pastor.

Mejoras en parques infantiles

Por otro lado, el concejal de Servicios también destacó que en estas últimas semanas se ha realizado la instalación de un nuevo parque infantil en la Avenida de Valencia y se ha procedido en la renovación del pavimento y mejoras en el parque infantil de la Urbanización Bonalba. Ambas actuaciones han supuesto una inversión municipal de 35.000 euros.