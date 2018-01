Sebastián Cañadas, Alcalde de Mutxamel: “Seguiremos trabajando con el presupuesto prorrogado y negociando cada modificación de crédito”

La entrada de la Avenida de Alicante, la entrada del Cantalar, la Avenida de la Venteta iluminada, el pabellón polideportivo, la pista de Skate… son algunas de las obras realizadas por este Ayuntamiento, gobernado en minoría por el Partido Popular. Sebastián Cañadas Alcalde de Mutxamel hizo balance de su gestión y adelantó los proyectos más importantes para el municipio para este 2018

La Rambla: Sebastián, ahora que comenzamos el año 2018 ¿qué balance realizarías de la gestión realizada hasta la fecha?

Sebastián Cañadas: Llegado esta fase de la legislatura en la que llevamos dos años gobernando en minoría y sin ningún tipo de pacto con ninguna de las fuerzas políticas que están ahora en la oposición, nos sentimos muy satisfechos con la gestión realizada. Ten en cuenta que cuando entramos a gobernar la situación era tremendamente mala y no solo porque el ayuntamiento tuviera una deuda de 7’5 millones de euros financiera y 5’5 millones a proveedores, sino porque había llegado un momento en que los ingresos eran inferiores a los gastos fijos, había casi un desfase de 4.000.000 de euros.

Este problema se subsanó, conseguimos revertir esa situación y equilibrar las cuentas municipales y a fecha de hoy la deuda del Ayuntamiento de Mutxamel es cero.

Durante todo este tiempo no nos hemos dedicado a cuadrar las cuentas sino a desarrollar una serie de obras que son las que venían en nuestro programa electoral. Hemos adecuado las entradas al municipio por los cuatro costados, construido el Pabellón Polideportivo Municipal, remodelado instalaciones deportivas con el cambio del césped artificial del campo de fútbol y la pista de atletismo. La pista de futbol sala de hierba y ahora estamos remodelando la entrada al Polideportivo por el campo de fútbol que ha sido la causa principal del deterioro de la pista de atletismo. Hemos dotado de iluminación a la urbanización del Valle del Sol. También hemos construido la pista de Skate en el entorno del matadero donde ya construimos un parque canino y ahora se va a adecuar la zona con parking, zona infantil y el centro polivalente.

Y todo esto además pagando una sentencia de 2’5 millones de euros por unas obras que se construyeron de elevación del depósito del Valle del Sol realizadas por el promotor de una urbanización y la hemos tenido que pagar nosotros después de una sentencia judicial.

L.R.: ¿Qué supone la no aprobación de los presupuestos para este 2018?

S.C.: La no aprobación del presupuesto no quiere decir que se vaya a paralizar el Ayuntamiento. Seguiremos trabajando con el presupuesto prorrogado y negociando cada modificación de crédito.

No obstante había decisiones tomadas de antemano como la consignación de 700.000 euros, para la Avenida Enric Valor, para hacer frente a las indemnizaciones y en el 2019 finalizar la obra. No sé si la oposición era consciente de que estaban votando también en contra a esta partida.

Como trabajaremos con el presupuesto prorrogado de 2017 tampoco aparece la disminución del IBI por lo que habrán diferencia entre ingresos y gastos.

Por suerte, la obra del Casal Jove, que tenía carácter de plurianual se va a poder realizar ya que había ya una partida consignada en el 2017.

L.R.: ¿Esperabas que los grupos de la oposición no aprobaran las cuentas municipales?

S.C.: En los años 2016 y 2017 logramos aprobar los presupuestos con menos votos en contra que cuando teníamos mayoría absoluta, con la colaboración de algunos grupos como Ciudadanos que votó los dos últimos presupuestos a favor y la abstención de otros grupos. Ahora todos los grupos han votado en bloque en contra, excepto el representante de Gent d’Açí. Compromís, por mera conveniencia electoral y sin mirar por los intereses del pueblo. El portavoz de Compromís nos acusó de traicionar a la Ciudadanía de Mutxamel, yo creo que con todo lo que hemos realizado no hay ningún tipo de traición a la ciudadanía. Al contrario la traición la realizó el representante de este grupo cuando votó en contra en Diputación de la concesión de una Subvención para realizar un nuevo mercado municipal en su municipio.

De otros grupos no me esperaba demasiado, como del partido socialista que lo único que hace es criticar pero del resto de grupo si que esperaba que no pusieran palos en las ruedas a la gestión municipal por el bien de sus vecinos.

Como digo, trabajaremos en conseguir la apertura de la Avenida Enric Valor y la construcción de un nuevo mercado Municipal. Dos proyectos fundamentales para el desarrollo del municipio y el bienestar de sus vecinos.

Para muchos otros temas los grupos de la oposición han hecho reuniones paralelas para ver que votaban, no me extrañaría que lo hayan hecho también en este caso para votar en bloque y perjudicar la gestión municipal.

L.R.: ¿Qué supondría para Mutxamel contar con un nuevo Mercado Municipal?

S.C.: Tener una mayor oferta de sus productos, el pan, el tomate, olivas, el embutido… que ya son reconocidos en toda la provincia para los vecinos y visitantes. Tenemos un proyecto precioso en el que se remodela el edificio de El Salvador y se recupera la fachada original con los arcos que ahora están tabicados, se le quita la vaya de delante para hacer un espacio más diáfano y cómodo para el visitante y se adecuan unas plazas de aparcamiento para sus usuarios

L.R.: ¿Cuáles van a ser los grandes retos para 2018?

S.C.: Uno de los grandes retos va a ser al aprobación del PGOU aunque también te tengo que decir que en las comisiones de seguimiento todos los grupos coincidimos en qué es lo que queremos para nuestro municipio. La aprobación del Plan General se tendrá que realizar antes del mes de agosto. Con esto culminaríamos el trabajo que nos ha llevado durante estas dos legislaturas. Una serie de cambio de Leyes urbanísticas Valencias han retrasado su redacción pero a falta del estudio de viabilidad, económico financiero, carreteras, el impacto ambiental y el catálogo de patrimonio, se expondría a público y o remitiríamos a Conselleria.

Se trata de un plan muy marcado por las recomendaciones de Conselleria y consensuado con los grupos políticos.

También empezaremos la obra en el Casal Jove, la construcción del Mercado Municipal y la apertura de Enric Valor, en la que tenemos que sacar una nueva exposición con la valoración del aprovechamiento económico urbanístico.

L.R.: ¿Qué opinión te merece que Compromís quiera impugnar las subvenciones nominativas?

S.C.: El Mercado se realiza con una subvención nominativa que hay que dejar muy claro que son legales, la obra tiene que estar justificada su urgencia y yo creo que en este caso está totalmente justificado ya que todos los grupos políticos estaban de acuerdo en la necesitar de revitalizar el comercio de Mutxamel. Lo que no entendemos es cómo Compromís ahora pretenden impugnar las subvenciones nominativas cuando ellos, que gobiernan en Valencia están haciendo lo contrario. En Valencia hay para 2018 más de 9 millones de euros para subvenciones nominativas.

Cuando presenté el proyecto al presidente de la le pareció bien a todo el mundo, lo que no sé es si a Lluis Pastor, que votó en contra de esa subvención le parece tan bien.