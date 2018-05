Mutxamel solicitará a Conselleria la ampliación de personal sanitario para los consultorios de Rio Park y Bonalba

× Ampliar La concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Mutxamel Ana Rebelles

La concejala de Sanidad, Ana Rebelles, tras la respuesta recibida por la Dirección del Departamento de Salud de Sant Joan d’Alacant, solicitara a la Conselleria la ampliación de la plantilla del personal sanitario que necesita la zona básica de salud del municipio.

El ayuntamiento de Mutxamel, solicito en el año 2014, la puesta en marcha de los consultorios de Bonalba y Rio Park, atendiendo a la población existente y a sus características, mayores, dispersos geográficamente y muy alejados del centro de salud, y ponía a disposición de sanidad dos locales, la Dirección del Departamento de Salud de Sant Joan contesto requiriendo documentación técnica de los locales y fruto de esas gestiones se realizaron unas obras en los mismos, lo que llevo a la edil de sanidad, Ana Rebelles a reiterar sus solicitud en febrero de este año. La respuesta recibida literalmente dice, “con la dotación actual de personal, tanto en el centro de salud de Mutxamel como en los consultorios auxiliares dependientes de Busot y la Huerta, no es posible plantear una reorganización de los mismos que permita la dotación de un servicio médico y de enfermería para los núcleos de población de Bonalba y Rio Park”, y en la que plantea que en el futuro se ampliaría la plantilla de personal sanitario, la edil, Ana Rebelles, se pregunta ¿de que futuro estamos hablando?, Mutxamel cuenta con más de 25.000 habitantes empadronados y un término municipal grande, el centro de salud del municipio no puede prestar una asistencia sanitaria de calidad cuando el número de personas mayores es muy alto y disperso geográficamente, con todas las necesidades que ello implica, dificultades de traslados, etc, además la urbanización de Bonalba se caracteriza por ser un centro turístico cuya población aumenta durante el verano. Por lo que desde la concejalía de sanidad solicitará a la Conselleria los recursos personales necesarios para la puesta en marcha de este servicio tan necesario para los vecinos.