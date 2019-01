Mutxamel, mostra la seua història al carrer

La placa explicativa del carrer Carnisseria ha sigut la primera de les deu que es col·locaran al llarg del nucli urbà perquè coneguem millor el nostre municipi. El regidor de Cultura i Educació, Rafael García Berenguer, manifesta que: “En el seu compromís amb la Ciutat Educadora, l’Ajuntament de Mutxamel trau la història al carrer i mostra el perquè dels topònims que donen nom als carrers o els noms que els dona la tradició al costat de la denominació oficial”.

Així coneixem que carrer Carnisseria és el nom que rebia el carrer del Salvador perquè per aquí passaven el ramats quan eixien a pasturar i estava el matador; el carrer Sol és el sobrenom que els mutxamelers i mutxameleres han donat al carrer de Sant Josep; i els carrers Sant Isidre i Sant Antoni, com que era per on se n’eixia del poble, rebien el nom de Cadavall.

En les explicacions coneixerem també els itineraris que continuaven o acabaven en estos carrers, les activitats que es feien o el motiu de l’obertura. A la placeta de Sant Roc, es feia el mercat i, els dies de festa, es posaven paradetes i l’atracció de les barquetes; el Fossar, al voltant de l’església, ens dona notícia del lloc dels soterraments; el carrer Felipe Antón, naix originat per la nova entrada al municipi a finals dels segle XIX, i el carrer de Francisco Martínez Ots, apareix vinculat a la gran transformació que representa la urbanització de la Rambla, a finals dels anys vint del segle passat.

Al mateix temps posa en valor el valencià, la llengua que en el passat anomenava l’espai on es vivia, i que ara es manté com a font per a conèixer la nostra història. L’actuació s’ha fet amb l’ajuda de la subvenció de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per promoure activitats i actuacions en valencià.

Mutxamel muestra su historia en la calle

La placa explicativa de la calle Carnisseria ha sido la primera de las diez que se colocarán a lo largo del núcleo urbano para que conozcamos mejor nuestro municipio. El concejal de Cultura y Educación, Rafael García Berenguer, manifestó que: “En su compromiso con la Ciudad Educadora, el Ayuntamiento de Mutxamel saca la historia a la calle y muestra el por qué de los topónimos que dan nombre a las calles a los nombres que les da la tradición al lado de la denominación oficial”.

Así conocemos que la calle Carnisseria es el nombre que recibía la calle del Salvador porque por aquí pasaban los rebaños cuando salía a pasturar y estaba el matadero; la calle Sol es el apodo que los muchameleros dieron a la calle Sant Josep; y las calles Sant Isidre y Sant Antoni, como era por donde se salía del pueblo recibían el nombre de Cadavall.

En las explicaciones conoceremos también los itinerarios que continuaban o acababan en estas calles, las actividades que se hacían o el motivo de la abertura. En la plaza de Sant Roc, se hacía el mercado y, los días de fiesta, se ponían paradas y la atracción de las barquitas; El Fossar, al lado de la iglesia, nos da noticia del lugar de los enterramientos; la calle Felipe Antón, nace originada por la nueva entrada al municipio a finales del siglo XIX, y la calle de Francisco Martínez Orts, aparece vinculada a la gran transformación que representa la urbanización de la Rambla, a finales de los años veinte del siglo pasado.

Al mismo tiempo pone en valor el valenciano, la lengua que en el pasado denominaba el espacio donde se vivía, y que ahora se mantiene como fuente para conocer nuestra historia. La actuación se ha hecho con la ayuda de la subvención de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, para promover actividades y actuaciones en valenciano.