Unitat d’Esquerres per Mutxamel denuncia la negativa per respota de l’alcalde del Partit Popular

El passat 15 de juny, la portaveu del grup municipal d'Unitat d'Esquerres per Mutxamel, Alexia Puig, va passar per registre una petició urgent al Senyor Alcalde en la qual sol·licitàvem el permís per realitzar un tancament, el proper dia 19 de juny, en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Mutxamel. Aquest acte tan solament pretén reivindicar un reconeixement adequat als“Pressupostos Generals de l'Estat” per a “ Actuacions per a la prevenció de la violència masclista de gènere”. Doncs bé, el Sr. Alcalde ens ha donat una negativa per resposta, com a excusa : “ el saló de plens no es pot utilitzar per a un tancament”, i tampoc a un altre edifici públic de la localitat La seva resposta ens sembla vergonyosa, ja que en altres poblacions al llarg de tot el País Valencià sí que es van a realitzar tancaments en diferents Ajuntaments.

Atès que el nostre grup s'ha adherit a la convocatòria que es realitzarà en tot el País Valencià per així poder reivindicar que estem en contra de la violència masclista Protestem també per la quantia assignada al Programa 232C (“Actuacions per a la prevenció de la violència de gènere” previst en el Projecte dels pressupostos de l'Estat per 2017 presentat el Govern i que, després de les pressions polítiques i socials de col•lectius feministes, tan sol és de 31 milions € per a tot l'Estat Español, la qual cosa suposa un 0,00011% del total del pressupost i un 10% menys que fa 7 anys). Seguim sense disposar de diners per a la prevenció en àmbits com l'educatiu, sanitari; a més no es para esment a la violència sexual tal com marca el Conveni d'Istanbul donis 2014.Tot el que siguin rebaixes en polítiques d'igualtat va en decrement de tots els veïns i veïnes de Mutxamel, al no rebre tot el necessari per poder treballar les polítiques de desigualtat entre dones i homes. Senyor Alcalde, ens sembla vergonyós que no ens atorgui permís per poder tancar-nos a la nostra casa, la casa de totes i tots els veïns de Mutxamel. Des de Unitat d'Esquerres volem recordar-li que al llarg de l'any han mort 50 dones i 6 menors, assassinades per violència masclista. Per tot això, estem convençuts que la seva actitud no afavoreix en gens la lluita contra aquest tipus d'actes. Des de Unitat d'Esquerres per Mutxamel denunciem aquesta actitud, tan aliena i distant per la seva banda, davant aquesta xacra que assota a la nostra societat i a les nostres ciutadanes.