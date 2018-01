Música contra el Bullyng en el Espai Jove de Mutxamel

Música contra el bullying, así se llama este taller que ofrece el Espai Jove de Mutxamel. Se trata de crear un espacio donde los jóvenes puedan compartir sus experiencias y emociones con sus amigos y amigas, y sobre todo se trata de escuchar música especialmente seleccionada para esta jornada, nos explican sus organizadores que la música forma una parte muy importante en nuestras vidas, forma parte de la comunicación, de la expresión, pero también de la formación. Sin embargo, muchas veces no se le da la importancia suficiente y jugamos con la premisa de que es válida cualquier letra o cualquier mensaje que se nos traslade.El acceso será libre y no serán necesarias inscripciones previas.Jueves 25 de enero a las 19:00 horas en el Espai Jove (c/ Felipe Antón 36).

