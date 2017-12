Los grupos de la oposición tumban los presupuestos municipales de Mutxamel para 2018

Los grupos de la oposición Compromís, PSOE, Ciudadanos, Guanyem Mutxamel y Unitat d’Esquerres votaron en contra de las cuentas públicas presentadas por el Partido Popular las cuales sólo contaron con el apoyo del concejal de Gent d’Açí.

El Ayuntamiento de Mutxamel comenzará el año 2018 sin presupuesto municipal. Los grupos de la oposición Compromís, PSOE, Ciudadanos, Guanyem Mutxamel (Podemos) y Unitat d’Esquerres, votaron en contra de las cuentas públicas por lo que el municipio tendrá que funcionar en el siguiente ejercicio con los presupuestos prorrogados de 2017. El Alcalde lamentó este hecho “no son conscientes de cómo perjudica esto al municipio. Han votado en contra sin argumentos solo por que llega final de legislatura y hay que generar discrepancia ya que las cosas estaban funcionando bien”, explicó el primer edil.

El pleno municipal de Mutxamel abordó el pasado 14 de diciembre el debate de la aprobación del presupuesto general para 2018 el cual refleja unos ingresos de 18.542.000 euros y el mismo importe para el total de los gastos. Antes el pleno debía aprobar el presupuesto para la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Mutxamel fijando sus ingresos 3.243.760 euros y el total de gastos 3.966.600 euros.

El presupuestos consolidado del 2018 presenta unos ingresos de 21.237.510 y los gastos son 21.090.416 euros.

El edil de Hacienda, Vicente Cuevas anunció que el presupuesto de 2018 estaba realizado al límite de gasto, condicionado por las decisiones y compromisos adquiridos en el ejercicio 2017 por los mismos grupos políticos que lo han votado en contra. “Ahora parece ser que el responsable de lo que no se va a ejecutar los proyectos de 2018 es únicamente el Partido Popular pero les recuerdo que en 2017 se tomó, entre otras, una decisión en pleno por unanimidad por la cual se baja el IBI que supone una reducción de los ingresos de más de 400.000 euros”, aclaró el concejal.

Al no aprobarse el presupuesto en 2018 no podrá ser ejecutada la obra de apertura de la Avenida Enric Valor. Esta no fue una propuesta plenaria del equipo de gobierno pero fue aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales en 2017. El concejal de Hacienda Vicente Cuevas advirtió a los grupos que era imposible consignar 2.500.000 para esta obra en un solo ejercicio y por ello se optó dotar de presupuesto la ejecución de la obra y pagar las indemnizaciones con el remanente de tesorería . No obstante, ahora, sin presupuesto, no habrá remanente y por tanto no se podrá ejecutar este proyecto que hubiera cambiado la fisionomía del municipio.

El edil de Hacienda agradeció el voto a favor del presupuesto de Gent d’Açí con el cual, según explicó su portavoz José Antonio Martínez, pretendían no perjudicar al municipio. “Valoramos positivamente el pago de la deuda pero estos presupuestos son la continuidad de como el PP entienden gobernar en Mutxamel, una gestión de baja intensidad que les mantiene en la zona de confort”, explicó Martínez.

También tuvo palabras de agradecimiento por las enmiendas presentadas de las cuales aceptaron una propuesta para subvencionar el transporte a los escolares por Unitat d’Esquerres.

Pero, en general, lamentó la negativa de los grupos a aprobar estas cuentas cuando ellos no han presentado propuestas alternativas.

Por otro lado, Cuevas lamentó que entre los motivos aducidos por algunos grupos políticos estaba la falta de colaboración en la confección del presupuesto pero “para que haya colaboración tiene que haber participación y tras muchas comisiones no conozco ninguna propuesta del Partido Socialista. En cuatro comisiones que se han realizado ningún grupo ha dicho que es lo que no le gusta del presupuesto por tanto, difícilmente puedo colaborar con ellos. En la primera Comisiones expliqué la finalidad del presupuesto y esperaba como mínimo que se presentara alguna enmienda, como algún grupo sí ha hecho”, argumentó Cuevas.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, el concejal de hacienda aclaró que el ayuntamiento de Mutxamel esté en más de un 80% , “no estoy contento pero miren en otros ayuntamientos, por ejemplo en San Vicente, donde gobierna Compromís y Guanyem no solo no ejecutan sino que es el tercer año que ponen en el presupuesto una obra financieramente sostenible, se ve que allí son otras reglas y aquí nos exigen que lo ejecutemos todo”. De las obras financieramente sostenibles de 2016 se ha quedado una por hacer “El Espai Jove”, pero se ha ejecutado la pista de atletismo, el campo de fútbol, la iluminación de La Venteta, la rotonda de la Avenida de Alicante, la iluminación del Valle del Sol y la pista de skate.

El alcalde, Sebastián Cañadas también lamentó que estas cuentas no hayan contado

con el respaldo del resto de grupos políticos “en el resto de ayuntamientos hay problemas y las cosas iba demasiado bien en Mutxamel y ya tenían que dejar de ir bien según los grupos de la oposición porque quedan dos años para las elecciones y esto el equipo de gobierno lo sabía”, explicó Cañadas.

Cuando el Partido Popular entró a gobernar en 2011 más de 7 millones de euros de deuda financiera y 4 millones de deuda a proveedores, hemos pagado una indemnización que viene de la legislatura anterior del Valle del Sol de dos millones de euros, indemnizaciones a los propietarios de la Avenida de Alicante por la buena gestión del partido socialista de más de 500.000 euros”

El partido socialista no estuvo de acuerdo con la propuesta del Partido Popular ni de su planteamiento

La portavoz del grupo socialista de Mutxamel Loreto Martínez reconoció que las cuentas cuadran pero “no lo que el equipo de gobierno presenta ya que son sus propuestas y no las nuestras”. Criticó que el gasto del presupuesto estuviera al límite con la esperanza de que la venta de patrimonio y el remanente salven los proyectos.

“Nos parece un presupuesto penoso ya que han sido seis años gobernando con presupuestos con remanentes millonarios que no se han invertido en el municipio sino que ha ido a parar al banco”, añadió la edil

El edil de Hacienda recordó a la concejala socialista que “ el Ayuntamiento está al límite de gastos y por eso este año hay que realizar una venta de solares para poder invertir en los proyectos que ya tenemos comprometido, y no es que se haya comprometido por el equipo de gobierno ya que mucha de esas decisiones se han tomado en pleno por unanimidad”.

Ciudadanos presentó un documento con 50 medidas

Antonio Sola (Ciudadanos) explicó que el pasado 13 de noviembre su grupo presentó un documento a la alcaldía donde con un plan de acción con 50 medidas que tenían su reflejo en todas las áreas municipales y que estaban encaminadas a eliminar la concepción de municipio como ciudad dormitorio y que sea una ciudad productiva. También pidieron crear crear una comisión de evaluación del gasto público con respecto a las empresas externelizadas dado los fracasos de servicios como limpieza viaria, recogida de residuos, limpieza de inmuebles, y el polideportivo que nos ha creado un verdadero problema.

Vicente Cuevas lamentó que Ciudadanos planteara propuestas antes de la realización de los presupuesto “ese documento que usted nos presentó es un pacto de gobierno” y los pactos de gobierno se aceptan o no “Condicionaba la firma de ese documento por ambas partes a prestar su apoyo a los presupuestos yo creo que eso no son propuestas cuando además la mayoría de los puntos que incluía el documento ya estaban reflejados en el presupeusto”. En cuanto al control trimestral de la gestión Cuevas explicó que se podría hacer mensual ya que todos los meses convocamos comisiones de hacienda en las que no se hacen ni una sola pregunta.

Guanyem Mutxamel no apoyó el presupuesto por el bajo nivel de ejecución

Borja Iborra (Guanyem Mutxamel) Podemos argumentó su posicionamiento en contra al presupuesto por el bajo nivel de ejecución y porque “hay prioridades que no son las nuestras”.

“Junto al grupo Compromís presentamos unas enmiendas que venían a reflejar lo que nuestro grupo quiere para el municipio. No entendemos como en la apertura de la Av. Enric Valor hay presupuestado un céntimo para la expropiación y 600.000 para los terrenos. Lo que no entendemos es cómo se puede hacer una obra sin tener antes los terrenos. Por eso presentamos una enmienda para presupuestar más de 1.500.000 de euros para las indemnizaciones. También presentamos una propuesta sobre las bibliotecas de la plaza Ruzafa ya que el museo Arcadi Blasco fuera a la Casa de Cultura pero antes de eso hay que trasladar la Biblioteca. No hemos visto esto reflejado en el presupuesto”, argumentó el edil.

Compromís acusa al Partido Popular de traicionar a los Ciudadanos

Durante estos dos años Compromís ha trabajado de forma leal apoyando los presupuestos municipales ya que consideraban importante moverse en unos parámentros de estabilidad que después repercuta de forma positiva en los ciudadanos, según explicó su portavoz Lluis Pastor. “Pero estamos viendo que de forma gradual los ciudadanos están viendo como de manera gradual se van empobreciendo los servicios que se le dan. Por esta traición a nosotros y a las personas que viven en este municipio por la ineficiencia en la gestión es por lo que se votará en contra de estos presupuestos”, añadió.

El alcalde, Sebastián Cañadas recordó las obras realizadas en estos años, “el pabellón, la rotonda de la Avenida de Alicante, el polideportivo con la pista de fútbol sala de césped artificial, la pista de atletismo, el campo de fútbol, iluminación de la carretera de La Venteta, el Espai Jove que está en fase de ejecución, la pista de skate. Y con la ayuda de la Diputación la entrada por el Cantalar, se ha conseguido una subvención para la adecuación de la zona del antiguo matadero, otra para la reahbilitación de la casa del pantanero del Azud, y otra de 200.000 euros para la obra del nuevo Mercado, con el voto en contra de Lluis Pastor, Diputado de Compromís, que habla de traición pero el que ha traicionado al pueblo de Mutxamel ha sido él”.

Unitat d'Esquerres presentó enmiendas para subvencionar el transporte escolar y reducir partidas innecesarias

Desde esta agrupación han realizado enmiendas para la reducción de 15 partidas dentro del presupuesto en un 10-100%. 13 de las cuales irían destinada al parque municipal de alquiler social y el resto para educación ya que a día de hoy los estudiantes necesitan una subvención en el transporte. Pidieron reducir partidas como atenciones protocolarias, publicidad y propaganda, iluminación navideña ya que volvemos a estar nominados al Ayuntamiento que menos destina a servicios sociales. También propusieron la eliminación de partidas que reflejan convenios con la Iglesia y Cofradías de Semana Santa y crear una partida para la creación de un parque de alquiler social.