José Soriano, una vida entregado a la Danza

José Francisco Soriano nació en Alicante en 1972, pasó su infancia en Busot donde Doña Encarnita, su profesora en el colegio de la Fundación Bonny le subió a los 8 años a un escenario del que todavía no se ha bajado.

Si no fuera por esta profesora, nos confiesa el bailrín, probablemente su destino hubiera sido otro.

Su pasión por el arte llegó muy pronto y su talento se veía claro desde niño. Con tan solo 12 años recibió una beca de la Fundación Antonio Bonny-S. Manrique de Lara, gracias a sus buenos resultados académicos, para cursar sus estudios de danza en el Conservatorio Profesional de Danza de Alicante. Fue un estudiante aplicado y brillante, a pesar de la dureza de la carrera y la presión de la competencia, compaginando sus estudios con los trabajos esporádicos que surgían en diferentes compañías de la provincia.

Finalizó sus estudios en el año 1991 con la calificación de Sobresaliente y Premio Extraordinario fin de carrera en la especialidad de Danza Española y en el 92 obtuvo la calificación de Sobresaliente Danza Clásica con una impecable interpretación de la “Sonata nº90” del Padre Soler “Farruca del Molinero” de Falla y “Danzas Vascas.Posteriormente obtuvo la Licenciatura en Coreografía y Técnicas de Interpretación de la Danza.

Dentro de su trayectoria profesional docente hay que destacar su trabajo como profesor de Danza en los Conservatorios de San Vicente del Raspeig, Alicante tanto en el grado Profesional como en el grado Superior, así como los cursillos coreográficos realizados en los Conservatorios tales como Alcoy, Alicante…

De la mano del maestro José Espadero

Un bailarín con tanta luz pronto fue reclutado por la persona que más ha trabajado por dignificar la Danza en la provincia de Alicante, José Espadero. El máximo exponente de la escuela bolera al ver bailar a Soriano no dudo ni un segundo en contar con él para su Ballet en el que pudo experimentar sus primeros éxitos.

Podríamos decir que Soriano pasó a jugar directamente en la primera división de la Danza pues en el 92 ingresó como bailarín solista en la especialidad de la Escuela Bolera en el Ballet de Alberto Lorca actuando por Teatros Nacionales, colaborando en obras operísticas al lado de Teresa Berganza, Montserrat Caballé… Ese mismo año, en el mes de mayo comienza una gira internacional con la compañía de Rafael Aguilar. Sin duda, un punto de inflexión en su carrera que ha marcado su carácter abierto y una visión de la danza y de la cultura que carece de todo complejo.

Con tan solo 20 años Soriano se enfrentó a un gira internacional que le llevó tres meses a Japón en donde interpretó “Carmen” de Bizet, una de sus obras favoritas, “El Bolero de Ravel” y una selección de baile flamenco.

José Soriano llegó a la compañía de Rafael Aguilar tras una prueba realizada en Madrid.

Rafael llamó a Espadero porque necesitaba un bailarín y le eligieron a él. La gira continuó por otros países del mundo, Italia, Francia, América… Soriano recuerda esos días destacando el respeto del pueblo nipón hacia la cultura, “Todo era espectacular, desde los teatros en donde actuábamos que eran auténticos templos de la cultura hasta el trato y respeto que le tenían al artista. Ahora estamos viviendo una época lamentable en donde al artista no se le pone ni agua en los camerinos”. Lamentó el artista el cual afirmó que estamos viviendo un tiempo en el que se está politizando la cultura.

Siempre rodeado de los más grandes

Soriano se ha rodeado durante toda su trayectoria de las más grandes figuras de la danza de este país. “Todos ellos han sido mis maestros, de todos he aprendido y con todo ello he forjado mi propio estilo”, nos explica.

El gran éxito de la gira le abrió las puertas para formar parte del Ballet de María Rosa debutando ese mismo año con esta compañía en Sevilla y luego en Barcelona.

María Rosa es una gran estrella de la danza española siendo la primera bailarina del cuerpo de baile de Concha Piquer. Fue en 1998 cuando Soriano, también logra la confianza de esta leyenda de la danza española a formar parte de su Compañía como bailarín solista participando en obras tan relevantes dentro del panorama del Baile Español como “El sortilegio de los Collares”, “El Amor Brujo”, “El Sombrero de Tres Picos”… Estos bailes fueron coreografiados para el Ballet Nacional de España, donde tiene el gran honor de colaborar junto al “Grande de España, Antonio el Bailarín”, Director del Ballet nacional de España y coreógrafo, interpretando obras Magistrales como Bodas de Sangre.

Trabaja también como bailarín destacado con Pedro Azorín en la especialidad de Jota para el Ballet de Maria Rosa, llegando a bailar ante su Majestad el Rey Juan Carlos y Dª Sofia en el Teatro de Palencia.

En los platós de televisión

Otra faceta profesional de José Soriano es su paso por los distintos platos de Televisión cuando la danza era complemento imprescindible para una actuación musical. “Eran tiempos en donde la cultura en general todavía tenía un pequeño espacio en la televisión y en ese breve espacio tenía un hueco la danza, hoy en día no queda nada”, lamenta el artista. Durante varios años estuvo trabajando en Televisión Española, Antena 3, Telecinco, Canal 9 y otros canales autonómicos acompañando a artistas de primera fila.

Posteriormente fue coreógrafo y encargado del “Ballet Iberia” y fue bailarín en el programa de verano de José Luis Moreno.

La Compañía de José Soriano, un oasis en el desierto Hace más de 10 años José Soriano fundó su propia Compañía con la que no ha dejado de fomentar el Arte y la Danza de forma profesional tanto dentro de nuestra provincia como fuera de ella, a pesar de no encontrar siempre el viento a favor. “Últimamente la situación ha empeorado mucho. Antes la cultura no tenía apoyo y, aunque esperábamos esperanzados un cambio y una apuesta más firme por la cultura lo cierto es que continuamos igual o peor. No se fomenta la cultura, dejan a las compañías profesionales a su suerte programando en espacios que no son suyos actuaciones a taquilla. No tienen en cuenta lo difícil y costoso que es sacar adelante una producción. Meses de trabajo, vestuario, contratación de músicos, técnicos, publicidad… Al final actuamos y nos cuesta dinero”, denunció Soriano. De hecho, explica que de no ser porque cuentan con el respaldo del público no podrían continuar su trabajo.

Con la Compañía han participado en festivales internacionales representando a España y a la ciudad de Alicante destacando la participación en el Sibiu International Theatre Festival con su espectáculo “Latidos” en 2012 donde abrieron el certamen presentando la especialidad de Clásico Español y Flamenco.

Un espectáculo que encierra su visión de la Danza y homenajea a Espadero

La última apuesta del coreógrafo y bailarín alicantino se estrenó con un clamoroso éxito en el Teatro Principal de Alicante y en el Auditorio de la Diputación de Alicante y llegará al Teatro Calderón de Alcoi el próximo sábado 18 de noviembre. El espectador podrá disfrutar en un solo espectáculo de la esencia de la danza española con una revisión de los diversos estilos coreográficos.

“De Vuelta” con un elenco de veinte bailarines y música en directo, condensa en este montaje todo el pasado, presente y futuro de la danza española.