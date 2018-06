El pleno rechaza las medidas de Guanyem para proteger y mejorar la calidad del aire en Mutxamel

× Ampliar El concejal de Guanyem Mutxamel, Borja Iborra Navarro

El grupo municipal Guanyem Mutxamel(Podemos) presentó una moción sobre la protección y calidad del aire en Mutxamel la cual no salió adelante al votar en contra el Partido Popular y el grupo municipal de Ciudadanos.

El PP alegó que los ayuntamientos no tienen competencia en esta materia. Ante este argumento desde Guanyem discrepan dado que, según explicó su portavoz, “la ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera, en el Art.5 sobre competencias de las administraciones, en el punto 3 párrafo segundo: “Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, deberán adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las previsiones de esta ley y de sus normas de desarrollo.” Borja Iborra, edil de Guanyem también destacó que en poblaciones como Alacant, Elx, Alcoi, Benidorm, Elda, Oriola, Torrevella y el Pinós ya están implantados, “¿si ellos lo tienen nosotros porque no?, lo que falta es voluntad política que el equipo de gobierno”, afirmó.

El argumento en contra del grupo municipal C’s sorprendió al grupo que proponía la moción ya que explicron que “para prevenir cualquier enfermedad hay que hacer una dieta mediterránea”. Ante esto desde Guayem argumentaro que“poco o nada tiene que ver esto con nuestra propuesta. El estudio de la OMS (organización mundial de la salud) alerta que 9 de cada 10 persona de este mundo respiramos aire contaminado. La alimentación no basta para prevenir las enfermedades. La polución es un factor de los más contaminantes, ya que todos los gases que se emana a la atmósfera por parte de la industria, trafico u otros, que después pasan a los cultivos, ejemplo de ello es casi un mes de quemas permitidas por el ayuntamiento por la empresa Bonnysa de matas seca de la plantación, por la zona de Bonalba, y no sabemos si cumple los parámetros que marca la ley 34/2007, porque no tenemos medidores. Y otra explicación fue que hacia 6 días que en la estación de Rabasa (alicante) no saltaba. Son argumentos que no aportan nada para votar en contra de la moción”.

Por último, el concejal de Guayem criticó que C’s Mutxamel no votara a favor de esta moción mientras que en el mismo pleno solicitaron una bajada del impuesto de vehículos de tracción mecánica para aquellos coches más ecológicos, “si apuestan por la no contaminación favoreciendo la compra de vehículos ecológicos, porque no apoyan la moción para prevenir la contaminación del aire. Son en esencia incongruentes” añadió.