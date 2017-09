Festa Homenatge a Vicent Andrés Estellés

El passat divendres 1 de setembre va tenir lloc la Festa Estellés que per primera vegada organitzà el Bloc de l’Alacantí a l’àmbit comarcal. A la festa van fer acte de presència més de 170 persones, per tal de llegir i escoltar els poemes de Vicent Andrés Estellés.

Vam comptar amb la presència del diputat al Congrés de Compromís Joan Baldoví, que ens va delitar amb el poema “ El vi”, acompanyat pel director de Política Lingüística Rubén Trenzano; Reis Gallego i Natalie Torres companyes de l’executiva nacional del Bloc; que amb la resta d’assistents gaudiren d’una nit espectacular.

A la Festa també assistiren el diputat provincial i portaveu de Compromís per Mutxamel Lluis Miquel Pastor, l’alcalde del Campello Benjamí Soler, el secretari general de l’Alacantí Albert Caturla, i la resta de regidores i regidors de Mutxamel, Sant Joan, el Campello i Alacant.

La Festa Estellés va combinar poesia i gastronomia en un ambient festiu i popular, el marc més adient per a recordar el poeta de Burjassot.

L’actuació musical de Tres Fan Ball va amenitzar la revetlla i feren ballar a tot el món,que va gaudir de les seues cançons i va participar en el ball, tot recuperant part del patrimoni musical, folklòric i cultural d'arreu del País Valencià.

Després de l'èxit de la convocatòria, els organitzadors entre els quals es trobaven el secretari d’organització comarcal del Bloc Rafael Pastor, la regidora de Medi Ambient del Campello Cynthia Alavés i Conxi Martínez de Compromís per Mutxamel, que a més va fer de presentadora i coordinadora de l’acte, ja han anunciat la voluntat de repetir la festa cada any, en una mena de compromís amb la cultura i la identitat. “Estem disposats a gaudir de l’esperit d’aquesta festa, que té per objectiu reforçar i defensar el que ens estimem: la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre país”

Aquesta nit poètica i musical no haguera pogut ser possible sense la col·laboració dels JovesPV l’Alacantí, els quals s’esforçaren perquè tot aquest homenatge al poeta del poble que genera orgull en els valencians i valencianes anara cap a avant. Joan Nave, secretari de JovesPV l’Alacantí i coordinador d’aquesta nit, va destacar que la celebració, amb l’esforç de tots els qui hi participen, ha anat consolidant-se i ha pres el caràcter que desitjaven des del seu inici: “volem convertir-la en una tradició cultural i festiva, per tractar-se d’un referent de tot l’àmbit de la nostra llengua”.