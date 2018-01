Entrega de premios de la concejalía de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Mutxamel

El viernes 12 de enero a las 20 horas tuvo lugar en el auditorio del Centro Social José Bernabéu la entrega de los premios que el Ajuntament de Mutxamel convocó desde la concejalía de Promoció del Valencià el año pasado, el alcalde, Sebastián Cañadas, y el concejal de Promoció del Valencià, Rafael García Berenguer, entregaron los trofeos.

Antes se leyó un fragmento de las obras ganadoras de narrativa, del relato de Manuel Roig Abad, Esperant el dijous, que recibió el segundo premio; y Alícia Castelló de León leyó un fragmento de la obra que se llevó el primer premio, El cabrer. Por último Francisco Ortiz Alemany hizo una exposición del trabajo ganador del III premio Manuel Antón.

El premiado con el Manuel Antón de este año ha sido Francisco Ortiz Alemany con un trabajo sobre los nacidos en 1957, una aproximación a la vida mutxamelera acompañando el grupo de niños y niñas que nacieron hace sesenta años. Un estudio de la intrahistoria mutxamelera, el diccionario define la intrahistòria como «Vida tradicional y doméstica que sirve de fondo permanente a la historia cambiante y visible». En la introducción a la publicación de los trabajos de las XIV Jornadas de estudios locales de Inca 2013 podemos leer «La intrahistòria, la vida diaria de los pueblos, la hacen las personas. Unas con más silencio y otros con más jaleo; pero el día a día conforma con el paso del tiempo lo que en el futuro se recordará con más o menos intensidad. Quedarán o no en el recuerdo colectivo actuaciones y hechos a los cuales en muchas ocasiones se les da poca importancia en el momento que ocurren; pero, que tienen recorrido en el futuro. Actuaciones y hechos que, con el paso del tiempo, nadie recuerda quién las inició, pero que perduran. El trabajo del día a día, la intrahistòria, la hacen las personas.» Palabras que definen perfectamente el espíritu y el corazón de este trabajo que nos acerca a la historia del municipio.

El primer premio del certamen de narrativa Vila de Mutxamel ha sido para Alícia M. Castelló de León, por la obra El cabrer, y el segundo premio ha sido para Manuel Roig Abad, por el relato Esperant el dijous. Dos relatos muy diferentes pero con una clara voluntad de creación en valenciano, el primero de temática rural sabe captar la atención del lector y mantiene la intriga hasta el final. El segundo es un texto metaliterario que habla del aprecio a las palabras y el placer por la lectura; y el deseo de querer transmitirlo a los hijos.

El Ajuntament de Mutxamel quiere abrir el año con la entrega de estos premios para invitar a la participación en la convocatoria de la nueva edición, porque como manifestaron el concejal de Promoció de Valencià, Rafael García, en la apertura del acto y el alcalde Sebastián Cañadas en la clausura en 2018 se mantiene la voluntad de promover la creación en valenciano y los estudios divulgativos sobre Mutxamel.

Lliurament Premis de la regidoria de promoció del Valencià de l’Ajuntament de Mutxamel

El divendres 12 de gener a les 20 hores va tindre lloc a l'auditori del Centre Social José Bernabéu el lliurament dels premis que l'Ajuntament de Mutxamel va convocar des de la regidoria de Promoció del Valencià l'any passat, l'alcalde, Sebastián Cañadas, i el regidor de promoció de Valencià, Rafael García Berenguer, van lliurar els trofeus.

Abans es va llegir un fragment de les obres guanyadores de narrativa, del relat de Manuel Roig Abad, Esperant el dijous, que va rebre el segon premi; i Alícia Castelló de León va llegir un fragment de l'obra que s'emportà el primer premi, El cabrer. Per últim Francisco Ortiz Alemany va fer una exposició del treball guanyador del III premi Manuel Antón.

El premiat amb el Manuel Antón d'enguany ha sigut Francisco Ortiz Alemany amb un treball sobre els nascuts en 1957, una aproximació a la vida mutxamelera acompanyant el grup de xiquets i xiquetes que van nàixer fa seixanta anys. Un estudi de la intrahistòria mutxamelera, el diccionari definix la intrahistòria com «Vida tradicional i domèstica que servix de fons permanent a la història canviant i visible». En la introducció a la publicació dels treballs de les XIV Jornades d'estudis locals d'Inca 2013 podem llegir «La intrahistòria, la vida diària dels pobles, la fan les persones. Unes amb més silenci i altres amb més rebombori; però el dia a dia conforma amb el pas del temps el que en el futur es recordarà amb més o menys intensitat. Quedaran o no en el record col·lectiu actuacions i fets als quals en moltes ocasions se’ls dóna una importància minsa en el moment que ocorren; però, que tenen recorregut en el futur. Actuacions i fets que, amb el pas del temps, ningú recorda qui les va iniciar, però que perduren. La feina del dia a dia, la intrahistòria, la fan les persones.» Paraules que definixen perfectament l'esperit i el cor d'este treball que ens acosta a la història del municipi.

El primer premi del certamen de narrativa Vila de Mutxamel ha sigut per a Alícia M. Castelló de León, per l'obra El cabrer, i el segon premi a Manuel Roig Abad, pel relat Esperant el dijous. Dos relats molt diferents però amb una clara voluntat de creació en valencià, el primer de temàtica rural, sap captar l'atenció del lector i manté la intriga fins al final. El segon és un text metaliterari que parla de l'estima a les paraules i el plaer per la lectura; i el desig de voler transmetre-la als fills.

L'Ajuntament de Mutxamel vol obrir l'any amb el lliurament d'estos premis per convidar a la participació en la convocatòria de la nova edició, perquè com van manifestar el regidor de Promoció de Valencià, Rafael García, en l'obertura del acte i l'alcalde, Sebastián Cañadas, en la clausura, al 2018 es manté la voluntat de promoure la creació en valencià i els estudis divulgatius sobre Mutxamel.