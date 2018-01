El PSOE de Mutxamel vuelve a denunciar el retraso en los pagos a los trabajadores del servicio de limpieza de edificios públicos

El Partido Socialista de Mutxamel ha denunciado que la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de edificios públicos ha vuelto a incumplir las condiciones del contrato, con el retraso en el pago de las nóminas de los trabajadores. El grupo socialista alertó en su momento que la baja económica, gracias a la cual esta empresa fue la adjudicataria, no debería causar una merma ni en el servicio ni en las condiciones de los trabajadores. “Esperamos que no pase lo mismo que con el contrato de basuras y vamos a estar muy pendientes de este servicio para que se cumplan todas las condiciones establecidas”, advirtió la portavoz del grupo Socialista en el pleno ordinario, “este contrato ha sido una decisión únicamente del Partido Popular en la que la oposición no hemos podido ni opinar ni participar”.

Desde el grupo socialista explican que no es la primera vez que esta empresa se retrasa en los pagos de las nóminas con las consecuencias que eso acarrea para cualquier familia que tiene que hacer frente a sus gastos diarios, semanales y mensuales. “Hay trabajadores que llevan meses de retraso en el pago y no pueden ni pagar el alquiler de su propia vivienda” – denuncia Martínez. “Y tampoco son nuevos los incumplimientos en materia de personal, ya que no cubren ni bajas ni vacaciones. Algo que nos recuerda mucho a otro servicio contratado por este equipo de gobierno y que siempre hemos dicho que era un ejemplo a no seguir”.

Por otro lado, desde el sindicato UGT llevan tiempo denunciando ante el equipo de gobierno la falta de material de limpieza. “Hay meses que limpiamos los cuartos de baño de los edificios escolares con jabón de las manos porque no tenemos ni lejía”- comentan desde el sindicato.

Desde el grupo socialista exigen al gobierno del Partido Popular a que asuma responsabilidades y actúe de una vez por todas para que esto no se vuelva a repetir. “Desde que el Partido Popular gobierna en este Ayuntamiento, los servicios de este municipio van de mal en peor en cuanto a calidad de servicio y trato al trabajador”- sentencia la portavoz socialista. Desde el grupo socialista añaden que el partido popular no solo está demostrando una nefasta gestión, sino que también se pone de manifiesto la poca humanidad, moralidad y ética que tienen.