El Partido Popular sigue riéndose de la ciudadania

El Grupo Socialista de Mutxamel y Unitat d’Esquerres per Mutxamel lamentan, una vez más, la situación con la contrata de limpieza de edificios municipales y exigen, al equipo de gobierno, que deje de mentir y menospreciar al personal laboral de esta contrata. Denuncian, de hecho, que el equipo de gobierno esté más preocupado de defender a la empresa que gestiona la limpieza que al personal que trabajan en la misma.

En declaraciones de Loreto Martínez “mientras el alcalde nos llama mentirosas en el pleno, hay trabajadoras y trabajadores que cobran mal y tarde”. “No nos va a callar ni Sebastián Cañadas ni Rafael Pastor en nuestras denuncias mientras sigan defendiendo a la empresa y no a su personal contratado” sentenció la portavoz socialista.

Loreto Martínez recordó que el PP sigue mintiendo, “mienten sobre la empresa, mienten sobre las nóminas, mienten sobre los plazos que marca el convenio…” “Defiendan a los y las trabajadoras. Defiendan el cumplimiento del convenio. Defiendan que los y las trabajadoras desarrollen su labor con la máxima dignidad posible”

La portavoz de Unitat d’Esqueres per Mutxamel recalca que “Siguen sin cobrar a tiempo y, si esto no fuera poco, siguen sin cobrar la paga extra que, según convenio, es el día 15 de diciembre cuando debe pagarla la empresa”. Pero claro, “Si tardan tanto en pagar las nóminas y nunca cumplen con el convenio establecido… ¿Cómo podíamos pensar que cobrarían en tiempo y forma la extra de navidad?” se preguntó Alexia Puig.

“Déjense de mentiras, de juegos y de estrategias par disfrazar su responsabilidad. Mientras ustedes, con la barriga llena, están disfrutando de las navidades, los y las trabajadoras de Netalia se acordarán de todos ustedes al no poder disfrutarlas” comentó Alexia Puig.

Alexia Puig recuerda que “muchos son los plenos en los que vienen trabajos que hay que pagar, y, por desgracia, esto no sucede con el personal de limpieza de la empresa Netalia. Se trabaja mucho pero no se ve un duro” mientras que Loreto Martinez asegura que “la responsabilidad política pasa por preocuparse, también, de las personas que trabajan para el ayuntamiento, directa o indirectamente y si ustedes no son capaces de exigir el cumplimiento de los contratos y sus convenios, seguiremos denunciando una y otra vez esta situación”.

Sigan contando mentiras que se les van a atragantar.