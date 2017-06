El Partido Popular acusa a Unitat d’Esquerres per Mutxamel de “montar un circo y trabajar poco”

Desde el Partido Popular ha reaccionado a las quejas del grupo Municipal d’Unitat d’Esquerers per Mutxamel ante la negativa del alcalde de ceder la sesión de plenos para un encierro en contra de la violencia de genero.

El Secretario General José Antonio Bermejo explicó a este medio que la petición se cursó a través de un registro de entrada y se trata de un acto organizado por una plataforma ajena al Ayuntamiento “Nos ha parecido fuera de lugar y desproporcionado la queja de la portavoz de Unitat d’Esquerres per Mutxamel en las que parece que culpa al alcalde de la violencia de género por no permitir. Un salón de pleno municipal no es lugar para realizar actos de partido, para eso están las sedes. El procedimiento que deberían haber seguido es solicitar permiso en Subdelegación de Gobierno para que realizar cualquier tipo de manifestación y no utilizar la violencia de Genero para atacar al Partido Popular y a alcalde Sebastián Cañadas”, explicó José Antonio Bermejo.

La petición pretendía hacer uso del salón de pleno municipal desde las 12:00 hasta las 24:00 horas. “Esto tiene un coste que deberían pagar todos los vecinos y vecinas de Mutxamel y no nos parece correcto. Una vez más este grupo se ha dedicado a montar un show en lugar de trabajar”, añadió Bermejo quien recordó que este Ayuntamiento realiza políticas años tras años para tratar de paliar la violencia de género-