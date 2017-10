El Ayuntamiento de Mutxamel organiza una exposición para conocer el desarrollo urbanístico del casco urbano

El pasado 6 de octubre en la Casa de la Cultura tuvo lugar la presentación del catálogo y la inauguración de la exposición Mutxamel transformació urbanística 1928-2006. De les Portelles i el Salt a la Rambla. Tanto el regidor de Cultura y Archivo, Rafael García Berenguer, que abrió el acto, como el alcalde, Sebastián Cañadas, que lo cerró, elogiaron un trabajo que nace de los esfuerzos y la cooperación de diferentes departamentos municipales para ofrecer un conjunto documental que plasma el desarrollo y la historia de la localidad de los últimos ochenta años.

Assumpció Brotons, autora del catálogo, bibliotecaria y archivera municipal inició el proyecto para mostrar parte de los materiales que guarda el Archivo Municipal, y desde muy pronto contó con la colaboración del departamento de Urbanismo. A su lado tuvo al jefe de servicio de arquitectura técnica, Francisco Macià.La importancia del proyecto de la Rambla como dice la autora radica en el hecho de que lo que empezó siendo una apertura urbanística limitada a resolver unas carencias de edificios de índole oficial-administrativo -casa consistorial, escuelas y cuartel de la Guardia Civil- acabó convirtiéndose en una transformación y renovación total del urbanismo local, en los aspectos estructurales, funcionales y de gestión de crecimiento del pueblo. Se pasó del paisaje agrícola, propio de la huerta, a calles que ya seguían un trazado diseñado por arquitectos, a un nuevo modelo de edificios públicos y a una vivienda diferente, en principio de planta baja, donde ya no tenía que entrar el carro, ni se necesitaba de la cambra para guardar la cosecha. En los diseños de las nuevas viviendas se aprecian las mejoras higienicosanitarias, sobre todo en cuanto a cocinas y cuartos de baño. Además se asentaron los fundamentos y las directrices para el desarrollo del municipio hacia el este, que todavía tienen vigencia al siglo XXI.

L’Ajuntament de Mutxamel organitza una exposició per a conéixer el desenvolupament urbanístic del nucli urbà

L'exposició es podrà veure fins al dia 27 d'octubre a la Casa de la Cultura de Mutxamel.

El passat 6 d'octubre a la Casa de la Cultura va tindre lloc la presentació del catàleg i la inauguració de l'exposició Mutxamel transformació urbanística 1928-2006. De les Portelles i el Salt a la Rambla. Tant el regidor de Cultura i Arxiu, Rafael García Berenguer, que va obrir l'acte, com l'alcalde, Sebastián Cañadas, que el va tancar, van elogiar un treball que naix dels esforços i la cooperació de diferents departaments municipals per oferir un conjunt documental que plasma el desenvolupament i la història de la localitat dels últims huitanta anys.

Assumpció Brotons, autora del catàleg, bibliotecària i cap de l'arxiu municipal, va iniciar el projecte per a mostrar part dels materials que guarda l'Arxiu Municipal, i de ben prompte va comptar amb la col·laboració del departament d'Urbanisme. Al seu costat va tindre al cap de servei d'arquitectura tècnica, Francisco Macià.

La importància del projecte de la Rambla com diu l'autora radica en el fet que el que va començar sent una obertura urbanística limitada a resoldre unes carències d’edificis d’índole oficial-administratiu -casa consistorial, escoles i caserna de la Guàrdia Civil- va acabar convertint-se en una transformació i renovació total de l'urbanisme local, als aspectes estructurals, funcionals i de gestió de creixement del poble. Va passar del paisatge agrícola propi de l'horta, a carrers que ja seguien un traçat dissenyat per arquitectes, a un nou model d’edificis públics i a una vivenda diferent, en principi de planta baixa, on ja no havia d'entrar el carro, ni es necessitava de la cambra per a guardar la collita. Als dissenys dels nous habitatges s'aprecien les millores higienicosanitàries, sobretot pel que fa a cuines i cambres de bany. A més es van assentar els fonaments i les directrius per al desenvolupament del municipi cap a l’est, que encara tenen vigència al segle XXI.