El Ayuntamiento de Mutxamel aprobó el presupuesto municipal para 2017

El Ayuntamiento de Mutxamel aprobó en el pleno celebrado el pasado mes de diciembre los presupuestos municipales para el 2017 con los votos favorables del Partido Popular, Ciudadanos y Gent D’Açí.

De las cuentas municipales, que ascienden a un total de 17.960.000 euros, destacan un total de 1.482.671 euros que se destinarán a diversas inversiones entre las que se encuentran los trabajos de rehabilitación del antiguo matadero (180.000 euros); 509.000 euros para acondicionar el edificio de la avenida de la Constitución donde se instalará el Espai Jove; 110.000 euros para construir nuevos nichos en el Cementerio Municipal; y 50.000 euros para pavimentar los espacios comunes del polideportivo de «Els Oms».

Además el Partido Popular ha incluido una partida de 42.000 euros para la mejora de parques y jardines y más de 200.000 euros para comenzar a acondicionar los edificios municipales de la calle Ruzafa que en un futuro albergarán la Biblioteca Municipal. El portavoz del Partido Popular, Jose Vicente Cuevas, destacó de estos presupuestos la bajada del IBI y aseguró que se trata de un presupuesto continuista «porque lo que se hace bien no hay que cambiarlo». Asimismo, el edil popular afirmó que se han admitido varias propuestas de la oposición porque no cuentan con concejales suficientes.

Apoyo de Ciudadanos a los presupuestos

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Mutxamel ha encontrado respuesta en estos presupuestos a más de 30 medidas con las que pretenden conseguir que el municipio se convierta en una ciudad productiva, respetuosa con el medioambiente y Financieramente sostenible. Estas medidas son:Apoyo a un Plan empleo local, cuyas ayudas vayan orientadas a pymes, autónomos y emprendedores que den trabajo a desempleados de la localidad; Ayudas para las pymes, autónomos y emprendedores, que quieran ubicarse en Mutxamel; Ayudas para la transformación del comercio local, para reformas exteriores e interiores de sus locales, haciéndolos más atractivos a futuros clientes; Dar un impulso a la agricultura, con ayudas que conviertan las explotaciones agrarias más productivas, transformando los riegos en forma selectiva, utilización de herramientas informáticas y desarrollo de cultivos tradicionales, como el tomate de “Muchamiel”; Cohesión del término a través de líneas de autobús urbano, que acerquen las urbanizaciones al casco urbano; Rebaja del IBI, en el 2016 y estabilización del mismo sin subida el 2017; Mejorar el orden y mantenimiento de las instalaciones del polideportivo y externas al mismo, “Plan director de instalaciones deportivas municipales”; Mejoras en cuanto al servicio de limpieza, ya que se ha dado publicidad a la recogida de poda domiciliaria a través del teléfono de avisos; Ayudas para el transporte de mayores, con una nueva gestión del número de viajes gratuitos que disponen jubilados y mayores; Participación en el evento internacional de concentración, actos ciclistas y apoyo a la utilización de la bicicleta en las ciudades “30 días en bici”. Inversión en adaptación de parques infantiles a las discapacidades de niños y niñas; Desde el Grupo de ciudadanos, pensando en no realizar inversiones en obras que sean un lastre en un futuro, era tarea principal reformar instalaciones que actualmente estaban en un deterioro alarmante (campo de fútbol, pista de atletismo, adecuación de todos los accesos al polideportivo, evitando futuros desperfectos por el arrastre de arena en las pistas, iniciar estudios para cubrir y climatizar la piscina municipal actual o reformar para su uso de instalaciones deportivas ubicadas en urbanizaciones y el casco urbano, externas al polideportivo).

Desde Ciudadanos también piensan que es hora de invertir en instalaciones culturales y en el patrimonio histórico local, dando estos presupuestos cabida a inversión en un nuevo Casal de la joventut, proyecto de reubicación de la Biblioteca municipal y dotación de un espacio para la obra de Arcadi Blasco.

Por último quisieron matizar algunas propuestas que aunque no están contempladas en estos presupuestos continuarán reivindicando como, por ejemplo, la creación de una nueva puesto que consideran que SUMA es “caro y principio de monopolio” que es el organismo SUMA, “más de 500.000 euros es el coste del servicio de recaudación a través de esta empresa pública”, explican desde . Mayor control de las obras ilegales o sin licencia que se realizan en Mutxamel, dado que este servicio de vigilancia específico de urbanismo, sólo dispone de un agente, cuándo anteriormente se disponía de una brigada de dos.

Compromís critica la reducción de la partida de Normalización Lingüística

Todas las áreas mantienen sus partidas de gasto o las incrementan excepto la de Normalización Lingüística que desciende hasta los 3.000 euros, lo que provocó las críticas de Compromís.

Guanyem lamenta que no se incluyera ninguna de sus enmiendas

Guanyem (Podemos) acusó al Partido Popular de haber incluido solo cuatro enmiendas de las 14 que presentaron. «No vamos a respaldar unos presupuestos en las que nuestras propuestas no han sido tomadas en consideración», explicó la edil Inmaculada Mora.

El grupo Socialista rechazó los presupuestos municipales por ser “continuistas, irreales y sin proyecto de futuro”

Los socialistas explicaron además que estas cuentas no han contemplado las propuestas que se le habían planteado por parte de la formación socialista.

Loreto Martínez, portavoz socialista, comentó que “son unos presupuestos irreales donde, desde hace tiempo, no se finalizan las partidas presupuestadas evitando, así, con ese montante económico ‘perdido’, que podamos realizar actuaciones beneficiosas para el municipio”.

“El Partido Popular ha contemplado algunos ‘matices de color’ a su presupuesto para asegurarse el apoyo de los mismos y ha sido generoso, por tanto, especialmente, con algún que otro partido político pero no con nuestro grupo municipal. En ningún momento han tenido intención de contemplar nuestras propuestas que, de hecho, ni conocen realmente ni pretenden conocer” aseguraba Loreto Martínez.

Para Loreto Martínez “los jóvenes del municipio se merecían un Consejo de la Juventud con presupuesto para, así, poder tener un espacio de encuentro independiente con los funcionarios del ayuntamiento para diseñar, el futuro de las políticas de juventud y las actividades a realizar durante el próximo ejercicio”. Para el Grupo Socialista, “no se trataba, como así ha intentado hacer ver el equipo de gobierno, de un consejo más, como otros cualquiera, ni una dotación adicional a los presupuestos contemplados sino una herramienta de encuentro, con los y las jóvenes, para diseñar las políticas de juventud y animar, de esta forma, a participar a todos los colectivos juveniles que, por desgracia, no lo hacen en la actualidad”.

Para el Partido Socialista, como aseguró la portavoz Socialista, “es fundamental la apertura de la Avenida Enric Valor y, es por ello, que el Grupo Socialista creía, cree y creerá, necesario tener una partida para estar preparados para su ejecución en cuanto nos sea posible. El equipo de gobierno lleva jugando con esta avenida desde hace mucho tiempo”.

Según Loreto Martínez, “la partida propuesta de Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo, la entendemos fundamental. Todos los partidos políticos de la Comunidad Valenciana firmamos un pacto contra la pobreza en el que nos comprometíamos a alcanzar el 0,7% del presupuesto, para esta partida, en todas las instituciones y, algunas ya están haciendo los deberes. La Educación para el Desarrollo acercaría a la ciudadanía del municipio los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos ha marcado en la agenda la ONU y, por desgracia, no queremos entender que es cosa de todos y de todas su difusión y puesta en práctica, también, en nuestro municipio”.

Unitat d’Esquerres per Mutxamel Presentó enmiendas a los presupuestos que no fueron contempladas

Unitat d’esquerres per Mutxamel presentó el pasado mes de diciembre la reducción en 13 partidas de los presupuestos para el 2017, en las que se han solicitado reducciones que van del 25% al 100% que no salieron adelante. Las sumas totales de 11 de ellas serían para la creación del “Parque de viviendas de alquiler social” que en septiembre del pasado año Unitat d’Esquerres per Mutxamel presentó a través de una moción y que fue aprobada por mayoría. No son capaces, en estos momentos tan complicados para muchas familias, de realizar una reducción en partidas como la de fiestas, sino que siguen manteniéndolas, incluso aumentando alguna. La cohesión social y la lucha contra la desigualdad no parece entrar en los planes del equipo de gobierno.

Por otra parte, con el retoque de las otras dos partidas,este grupo solicitaba que repercutiesen en servicios sociales, y en aumentar las ayudas de material escolar para infantil, primaria, secundaria y bachillerato, así como la creación de becas de estudio para los estudiantes del “Conservatorio Profesional Rafael Rodríguez Albert”.

“Desde Unitat d’Esquerres per Mutxamel nuestra propuesta fue la de modificar el objeto y destino de las partidas señaladas y que se aprovechara la oportunidad de convertirnos en una localidad que da un paso al frente ante la grave situación que tienen algunas familias de nuestra localidad. Estamos firmemente convencidos de que se debe crear el “Parque de Viviendas de Alquiler Social” para así poner en marcha una iniciativa que se aprobó hace más de un año y, de esta forma, colaborar en un entorno más solidario y sostenible, defendiendo el bienestar de los vecinos y vecinas de Mutxamel. Cosa que no ocurrirá, ya que nuestras propuestas no salieron adelante y los presupuestos del 2017, aprobados con el voto del Partido Popular, Ciudadanos y Gent d’Ací, tienen un carácter totalmente faraónico, mejorando edificios y realizando nuevas construcciones, y dejando de lado un problema que día a día empeora en nuestra localidad”, explica desde el grupo Alexia Puig.