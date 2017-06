El 1 de julio  Mutxamel celebra el veinticinco aniversario de la Colla de dolçainers i tabaleters “El Nuvolet”

La concejalía de Cultura del Ajuntament de Mutxamel organiza con la Colla de dolçainers i tabaleters el Nuvolet de Mutxamel un gran encuentro de colles para conmemorar el veinticinco aniversario de la agrupación musical mutxamelera. El uno de julio por la tarde Mutxamel resonará con el sonido de la dolçaina y el tabal para celebrar el 25 aniversario de la Colla El Nuvolet de dolçainers y tabaleters de Mutxamel, en el primer encuentro de colles en Mutxamel. Después de veinticinco años esta asociación, que empezó con tres miembros y que ahora ha llegado a la treintena, quiere festejar una trayectoria llena de satisfacciones que compensa el esfuerzo y la dedicación de quienes la integran. Han realizado conciertos a lo largo de toda la Comunidad Valenciana e, incluso, realizaron un intercambio con Gaiteros de Pontedeueme, un municipio de A Coruña. Y están presentes en todas las celebraciones que se realizan en Mutxamel. El concejal de Cultura, Rafael García, manifiesta que el Ajuntament de Mutxamel no podía dejar de celebrar esta fecha tan importante para una asociación de la localidad y por eso ha puesto todos los medios posibles para que el encuentro sea todo un éxito. La recepción de las agrupaciones invitadas será a las 17.30 en el paseo de la Constitución y todas juntas pasearán por las calles del municipio hasta llegar a la puerta del ayuntamiento, desde donde desfilarán hasta el parque del Canyar de les Portelles donde tendrá lugar el concierto, de 20 a 22 horas, con la participación de la Colla dolçainers i tabaleters de Sant Blai, la Colla El Tripilitrop de Torrellano, la Colla de dolçainers i tabaleters Sant Antoni d'Alacant, la Colla de dolçainers i tabaleters Els Arreplegats de Xixona, La Xaramita Cana colla de xaramiters i tabaleters de Novelda, la Colla de Dolçainers i Tabaleters Els Ous i el Sarnatxo de la Romana, la Colla Rebuig d'Alcoi, la Colla de dolçaines i tabals la Bassa la Vila de Biar i la Colla El Nuvolet de Mutxamel. Después de una cena de hermandad, a las 23.30 tendrá lugar un correfoc a cargo de la Colla Dimonis de Mutxamel y acabará el encuentro con la actuación de Tres fan ball.

L'1 de juliol una trobada de colles celebra el vint-i-cinc aniversari de la colla de Dolçiners i Tabaleters el Nuvolet

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Mutxamel organitza amb la Colla de dolçainers i tabaleters el Nuvolet de Mutxamel una gran trobada de colles per a commemorar el vint-i-cinc aniversari de l’agrupació musical mutxamelera.

L’1 de juliol a la vesprada Mutxamel ressonarà amb el so de la dolçaina i el tabal per a celebrar el 25 aniversari de la Colla El Nuvolet de dolçainers i tabaleters de Mutxamel, en la primera trobada de colles a Mutxamel.

Després de vint-i-cinc anys esta associació, que va començar amb tres membres i que ara ha arribat a la trentena, vol festejar una trajectòria plena de satisfaccions que compensa l’esforç i la dedicació de qui la integren. Han realitzat concerts al llarg de tota la Comunitat Valenciana i, fins i tot, van realitzar un intercanvi amb Gaiteros de Pontedeueme, un municipi d’A Coruña. I han estat presents en totes les celebracions que es realitzen a Mutxamel.

El regidor de Cultura, Rafael García, manifesta que l’Ajuntament de Mutxamel no podia deixar de celebrar esta data tan important per a l’associació de la localitat i per això ha posat tots els mitjans possible perquè la trobada siga tot un èxit.

La recepció de les colles convidades serà a les 17.30 al passeig de la Constitució i totes les colles passejaran pels carrers del poble fins a arribar a la porta de l'ajuntament, des d'on desfilaran fins al parc del Canyar de les Portelles on tindrà lloc el concert, de 20 a 22 hores, amb la participació de la Colla dolçainers i tabaleters de Sant Blai, la Colla El Tripilitrop de Torrellano, la Colla de dolçainers i tabaleters Sant Antoni d'Alacant, la Colla de dolçainers i tabaleters Els Arreplegats de Xixona, La Xaramita Cana colla de xaramiters i tabaleters de Novelda, la Colla de Dolçainers i Tabaleters Els Ous i el Sarnatxo de la Romana, la Colla Rebuig d'Alcoi, la Colla de dolçaines i tabals la Bassa la Vila de Biar i la Colla El Nuvolet de Mutxamel.

Després d'un sopar de germanor, a les 23.30 tindrà lloc un correfoc a càrrec de la Colla Dimonis de Mutxamel i acabarà la trobada amb l’actuació de Tres fan ball.