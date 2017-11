Dacsa presenta en Mutxamel “Bienvendio a Casa”

El próximo 1 de diciembre a las 20:00 h., la productora alicantina Dacsa Producciones presentará en la Casa de Cultura de Mutxamel su nuevo espectáculo “Bienvenido a casa”.

Después de “El último viaje de Cary Grant” la compañía continúa profundizando en el tema de las relaciones entre padres e hijos, pero desde una visión más traumática y, de alguna manera, más divertida y esquizofrénica.

El espectáculo está protagonizado por Manuel Valls, Alejandra Mandli y Juan Mandli y dirigido por la direcotra de escena Eva Zapico.

“Bienvenido a casa” fue una de las obras mejor acogidas en la pasada edición de Russafa Escènica y se representará por primera vez en su formato completo en la Casa de Cultura de Mutxamel.

SINOPSI

Mar y Ernesto son hermanos que, después de la muerte de su madre, se reunen para desmantelar la casa familiar. El problema es que la casa está a nombre de sus dos progenitores. Para poder hacer cualquier cosa con ella necesitan el permiso de un padre que desapareción hace 30 años sin dar ningún tipo de explicación y que hoy, vuelve a casa.

El proper 1 de desembre a les 20.00 h, la productora alacantina Dacsa Produccions presentarà a la Casa de la Cultura de Mutxamel el seu nou espectacle BIENVENIDO A CASA.

Després de L’últim viatge de Cary Grant, continuem aprofundint en el tema de les relacions pares i fills, però des d’una visió més traumàtica i, d’alguna manera, més divertida i esquizofrènica.

L’espectacle està protagonitzat per Manuel Valls, Alejandra Mandli i Juan Mandli i dirigit per la directora d’escena Eva Zapico. BIENVENIDO A CASA va ser una de les obres millor acollides a la passada edició de Russafa Escènica i es representarà per primera vegada al seu format complet a la Casa de la Cultura de Mutxamel.

SINOPSI

Mar i Ernesto són germans que, després de la mort de sa mare, es reuneixen per a desmantellar la casa familiar. El problema és que la casa està a nom dels seus dos progenitors. Per a poder fer qualsevol cosa amb ella necessiten el permís d’un pare, que va desaparèixer fa 30 anys sense donar cap tipus d’explicació i que hui, torna a casa.