Compromís porta el “coworking” a Mutxamel

Les persones emprenedores i els seus projectes empresarials es podran desenvolupar al nou espai ‘coworking’ de Mutxamel. Estos espais acolliran noves idees i projectes, i els facilitaran tots els serveis necessaris per portar a terme els seus somnis empresarials. Esta iniciativa és fruït de la moció presentada per Compromís per Mutxamel amb l’objectiu de recolzar la cultura emprenedora a la localitat.

El grup municipal de Compromís va presentar el maig de 2017 una moció que va ser l’impuls que necessitava l’equip de govern perquè es decidira a projectar este espai. En la moció es parlà de la necessitat d’utilitzar els locals del carrer Mare de Déu del Pilar que estaven en desús des de fa més de 6 anys.

Els espais coworking, són locals o espais que poden utilitzar totes aquelles persones que tinguen una idea empresarial o vulguen disposar d’un espai habilitat per poder desenvolupar els seus projectes. Estos espais compten amb connexions a internet, sales de reunió i diversos serveis que faciliten notablement la faena als emprenedors i emprenedores

Ja en el 2015 a les esmenes al Pressupost, Compromís per Mutxamel va manifestar a l’apartat “Foment d’Ocupació i comerç”2 que el poble necessitava d’un Pla d’Ocupació General a tots els nivells, per a dotar-lo de recursos econòmics i materials que suposaren un augment als ja pressupostats, i destinaren eixos locals del carrer Mare de Déu del Pilar per al coworking.

Tot i que la iniciativa va ser reclamada el 2015 i impulsada el 2017 per Compromís, la coalició valencianista ha expressat la seua indignació amb l’equip de govern davant la nul·la atenció del projecte a la integració amb la cultura, la identitat i idiosincràsia de Mutxamel. En este sentit, Compromís per Mutxamel expressa el seu malestar perquè considera que els noms elegits per a les sales de coworking,“Jaguar room”, “Monkey room”, “Crocodile room” o “Anaconda room”, entre d’altres, no tenen res a veure amb la localitat, que té una gran diversitat de noms interessants en la topografia, la llengua i la cultura local per impulsar un projecte més integrador i mutxameler.