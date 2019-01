Compromís per Mutxamel elige a Lluís Miquel Pastor como alcaldable a las municipales de 2019

Lluis Miquel Pastor ha sido elegido por unanimidad como cabeza de lista de Compromís en Mutxamel para las elecciones municipales de 2019 en la asamblea celebrada este 12 de enero. Pastor es actualmente portavoz local de la coalición y diputado a la Diputación de Alicante.

Para la asamblea el trabajo llevado a cabo a lo largo de la legislatura por el Grupo Municipal Compromís ha colocado a la formación en la dirección para aconseguir la alcaldía de la localidad. Compromís per Mutxamel cuenta con un proyecto sólido, realista e ilusionante, al que tenemos que sumar un gran equipo de personas para desarrollarlo en Mutxamel encabezado por Lluis Pastor.

El cabeza de lista se ha mostrado satisfecho por el resultado y por la confianza depositada en su elección y ha agradecido a todas las personas que han querido participar en la votación de la asamblea. Pastor ha afirmado que, visto el reto que supone encabezar el colectivo, trabajará para “trasladar al grupo municipal las inquietudes de los ciudadanos y ciudadanas, garantizando un trabajo de abajo hacia arriba, con la máxima participación y con toda la ilusión de un proyecto que sin duda es el que Mutxamel necesita”.

En la asamblea también han estado presentes cargos de la coalición en l'Alacantí, como son el alcalde de El Campello y candidato además de la coalición en el pueblo vecino, Benja Soler, y el secretario comarcal de Compromís, Robert Vilaplana, y el secretario de organización comarcal del Bloc, Rafa Pastor.

Compromís per Mutxamel tria a Lluís Miquel Pastor com a alcaldable a les municipals de 2019

L’assemblea local de la coalició ha elegit per unanimitat al regidor y diputat com a candidat a l’alcaldia

Lluis Miquel Pastor ha sigut elegit per unanimitat com a cap de llista de Compromís a Mutxamel per a les eleccions municipals de 2019 a l’assemblea celebrada este 12 de gener. Pastor és actualment portaveu local de la coalició i diputat a la Diputació d’Alacant.

Per a l'assemblea el treball dut a terme al llarg de l’any pel Grup Municipal Compromís ha col·locat a la formació en la direcció per a aconseguir l'alcaldia de la localitat. Compromís per Mutxamel compta amb un projecte sòlid, realista i il·lusionant, al que hem de sumar un gran equip de persones per desenvolupar-lo a Mutxamel encapçalat per Lluis Pastor.

El cap de llista s'ha mostrat satisfet pel resultat i per la confiança depositada en la seua elecció i ha agraït a totes les persones que han volgut participar a la votació de l’assemblea. Pastor ha afirmat que, vist el repte que suposa encapçalar el col·lectiu, treballarà per “traslladar al grup municipal les inquietuds dels ciutadans i ciutadanes, garantint un treball de baix cap a dalt, amb la màxima participació i amb tota la il·lusió d’un projecte que sens dubte és el que Mutxamel necessita”.

A l’assemblea també han estat presents càrrecs de la coalició a l’Alacantí, com són l’alcalde de El Campello i candidat a més de la coalició al poble veí, Benja Soler, i el secretari comarcal de Compromís, Robert Vilaplana, i el secretari d’organització comarcal del Bloc, Rafa Pastor.