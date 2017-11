Compromís per Mutxamel proposa un Finançament Just pel País Valencià

Compromís per Mutxamel ha presentat una moció, que ha sigut aprovada per unanimitat, perquè el ple de l’Ajuntament inste al Govern Central a realitzar una reforma del sistema de finançament autonòmic, que possibilite a les valencianes i valencians , i per tant a mutxameleres i mutxamelers, disp

osar dels recursos suficients per a poder gaudir d’uns serveis públics de qualitat.

I és que la falta d’inversions ens condemna com a poble, i ens convertix en l’autonomia amb més dificultat per cobrir serveis fonamentals. Els valencians i valencianes tornen a estar a la cua de les inversions, quan de 5 milions d’habitants (l’11% de la població de l’Estat) sols rebrem entre el 5-6% dels diners. I més perjudicada ix la província d’Alacant que tan sols rebrà 96 euros per ciutadà.

Aquesta és la campanya que està realitzant-se des de Compromís davant d'un sistema de finançament injust que el País Valencià està patint, situació que s’agreuja en els Pressupostos Generals de l’Estat. Compromís per Mutxamel vol lluitar per un finançament just, pel que ens correspon, i per això el dia 15 de novembre iniciarà una campanya informativa al mercat de Mutxamel així com també comptarem amb la presència el 25 de novembre de Joan Baldoví, diputat al Congrés.

Conxi Martínez regidora de Compromís per Mutxamel es fa càrrec de la gravetat de la situació i manifesta a més a més: “No ens podem quedar quiets i amb aquesta moció que hem presentat, el que pretenem és instar el Govern Central a realitzar de forma immediata una reforma del sistema de finançament autonòmic”.

Com diu el manifest impulsat per la Generalitat Valenciana, tot pot canviar, perquè hi ha una coincidència total entre totes les forces polítiques i socials per a donar per acabada aquesta situació.

Lluis Miquel Pastor manifesta que “Sense un tracte just i diners no es poden fer polítiques valentes, i aquest és l’objectiu que pretén aquesta moció, que dóna suport al manifest “Per un finançament just” que van subscriure 600 entitats valencianes i 300 ajuntaments el mes d’abril 2016”.