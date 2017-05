Compromís per Mutxamel presenta una moció per a rebaixar la barrera electoral

× Ampliar Lluis Pastor i Gosàlbez Portaveu de Compromís per Mutxamel

El grup municipal Compromís per Mutxamel ha presentat una moció a l’Ajuntament perquè s’aprove la rebaixa de la barrera electoral del 5%. Moció que ha sigut aprovada per Compromís, PSOE, Guanyem, Unitat d’Esquerres, Gent d'ací, i amb el vot en contra del Partit Popular i l'abstenció de Ciudadanos.

Per a Compromís mantenir la barrera del 5% és perpetuar una anomalia democràtica que no es produeix en la resta de parlaments autonòmics i que només depèn de la Llei Electoral Valenciana. En la moció que es va presentar en l'últim ple es proposa canviar una situació que considerem injusta, per això es proposa rebaixar la barrera electoral del 5% al 3%, i també proposa l’obligació de fer candidatures paritàries i cremallera al 50%.

Lluis Pastor, portaveu del Grup Compromís per Mutxamel afirma “que el sistema electoral ha de garantir i permetre la pluralitat política de cada municipi, per això són nombrosos els ajuntaments del País Valencià que es sumen a altres organismes supramunicipals per a demanar la baixada de la barrera electoral del 5% al 3% i millorar el sistema democràtic, perquè no es torne a repetir el fet que, en més d'una ocasió, grups polítics s'han quedat sense representació a Les Corts amb més de cent mil vots rebuts.