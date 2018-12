Compromís contra la nefasta política del Partit Popular de neteja de Mutxamel

Compromís per Mutxamel vota en contra per la falta d’inversió en el manteniment i recollida de residus urbans. No hem votat en contra dels tècnics, ni del nou plec de condicions, votem en contra de la incapacitat de gestió i de la política que empra l’equip de govern en aquest tema. I és que els mateixos responsables de l'empresa de neteja de Mutxamel com els tècnics, saben que hi ha la sensació generalitzada que el poble està brut. S’ha intentat fer de tot, menys el que s’ha de fer, que és una inversió eficaç per a pal·liar el problema de la brutícia al poble. Els mateixos regidors del Partit Popular apel·laren a la coresponsabilitat per mantenir net el poble. Però no només es tracta de conductes cíviques i de col·laboració ciutadana. El Partit Popular té dificultats per gestionar la neteja de Mutxamel.

Segons el Portaveu de Compromís per Mutxamel Lluis Pastor,” hi ha un “deure” del govern municipal d’una inversió mesurada i eficient en el tema de recollida i neteja del municipi. Estem molt per davall d’altres municipis amb menor terme municipal que inverteixen més per a la recollida i neteja dels seus pobles. Demostrat queda que la inversió durant estos 3 anys anteriors no ha donat els resultats que s’esperen en la neteja del nostre poble. I el que el Partit Popular creia que estava bé i marxava...resulta que en la realitat no ha funcionat. Pense que l’increment en la contracta serà insuficient per als resultats que volem en Mutxamel.

Malgrat que els responsables assenyalen aquests problemes, l’equip de govern no admet que el poble de Mutxamel estiga més brut en l'actualitat. Però els mutxamelers i mutxameleres manifesten diàriament la seua insatisfacció en aquest aspecte. On l’equip de govern veu millores el poble no les veu i percep "una sensació que Mutxamel està brut."

“El PP com a responsable de la gestió del servei de neteja i recollida de residus és el culpable de la brutícia en el municipi", ha denunciat la regidora de Compromís per Mutxamel Conxi Martínez, “i evidencia que als populars no els importen els habitants ni la imatge que està donant Mutxamel i no vol solucionar el que manifesta i sol·licita el poble dia rere dia: una ciutat neta. Una prioritat del poble és que els serveis funcionen bé, i més encara serveis tan bàsics com els de la neteja”.