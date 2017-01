Comienza la Escuela de Padres de Mutxamel con una charla sobre los celos infantiles

× Ampliar OLYMPUS DIGITAL CAMERA

La Escuela de Padres municipal comienza el año con una charla-taller sobre una cuestión que deben afrontar muchos padres en la educación de sus hijos, los celos y la rivalidad entre hermanos.

Se impartirá el jueves 19 de enero a las 18 horas en el auditorio del centro social polivalente.

La ponente es Mireia Verdú López, psicóloga del Gabinete Crealic.

A menudo cuando nace un hermano, o cuando empieza a crecer, el hijo mayor comienza a presentar ciertas conductas que antes no aparecían: rabietas, agresividad, tristeza, ambivalencia de sentimientos hacia su hermano. Cuando crecen ambos aparece la rivalidad entre ellos, continuas disputas por tener la razón, intentan ganar el favor de los padres, buscan como fastidiarse.

A veces los padres piensan que sus hijos no tienen celos, pero hay que tener en cuenta que los celos son un sentimiento normal cuando nace un herman@,y el hecho de que no aparezcan conductas llamativas puede indicar que no sean capaces de expresarlos. El hijo mayor ha de aprender a compartir la atención de sus padres. Es importante saber tratar estas situaciones para que no se cronifiquen a lo largo del tiempo.

Con el objetivo de aprender a manejar de una manera adaptativa la incertidumbre y el estrés que generan los celos y rivalidades entre hermanos el Gabinete Psicopedagógico del Ayuntamiento de Mutxamel ha organizado esta charla-taller.

Como siempre, mientras se celebra la actividad, habrá monitores que realicen actividades con los hijos de los asistentes con el fin de facilitar la participación.