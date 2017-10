Pere Lluis Gómis, Concejal de Fiestas: "Se cumplen 30 años del accidente de la Torre de la Illeta por lo que queremos dedicar estas fiestas a aquellos que lo sufrieron"

La Illeta: ¿Por qué motivo se ha devuelto el acto del pregón de Fiestas a la Playa de la Iglesia? Pere Lluis Gomis: Principalmente queríamos recuperar ese espacio tradicional el cual nos parece más acogedor. En los años anteriores en los que trasladamos el pregón al castillo de Fiestas nos dimos cuenta que la iglesia y el casco histórico del municipio se quedaba casi sin actos, con la procesión y poco más y por eso surgió la idea y tras consensuarlo se tomó la decisión.

Además volviendo a la plaza de la Iglesia le damos una continuidad a Les Albaes y potenciarlas ya que cuando se celebraba en el castillo pocos festeros se trasladaban a la plaza a disfrutar de este acto.

Creo que hay algunas cosas en las Fiestas que se tienen que quedar como están, y creo que el principio de las fiestas tiene que ser en la plaza de La Iglesia.

L.I.: ¿Quién será el pregonero este año? P.G.: Este año el pregón correrá a cargo de Antoni Francesc Sempere Gomis, profesor de historia del IES Enric Valor, investigador y colaborador habitual del Llibret De Festes. Antoni Francesc es autor de multitud de publicaciones entre las que cabe destacar el libro “El Campello: Evolució i desenvolupament socioeconómic”.

L.R.: Otra del as novedades es el cambio del horario de la Entrada de Bandas. ¿Por qué se ha producido? P.G.: Dentro de la Junta Festera se valoró realzar la entrada de bandas, un tema que se estaba debatiendo desde hace años y que creo que es muy importante. Creo que hasta ahora a la música no se le daba la importancia que tenía como en otros pueblos. Por ejemplo, este año he estado en Mutxamel y durante este desfile todo el pueblo está en la Rambla disfrutando de las Bandas de música y eso es precioso. Por eso este año se ha propuesto cambiar la hora de la Entrada a por la mañana para promocionar la afluencia tanto de público como de festeros. Esperemos que este cambio perdure en el tiempo para que arraigue ya que la música es muy importante en la fiesta.

L.R.: Este es un año de cambios, ¿Qué opinas del cambio de realizar la embajada de la torre en la playa? P.G.: En ese punto el ayuntamiento no ha intervenido ya que surge de la asamblea anual de la Junta Festera en la que se expuso la propuesta, porque el Ayuntamiento debe apoyar las fiestas pero no ser intervencionistas en las decisiones que surgen de los propios festeros. Fue un cambio que se votó y que ha suscitado cierta polémica ya que hay quien opina que se pierde un precioso entorno natural como es la Torre de La Illeta.

Lo que se pretende con el cambio es mantener el volumen de público que congrega el Desembarco y también con vistas a la apuesta que está haciendo desde hace años el Ayuntamiento desde sus concejalías de Turismo y Fiestas para que sea declarado de interés turístico autonómico.

No obstante se va a intentar que la Torre de la Illeta no pierda todo el protagonismo ya que también se va a decorar, y desde allí se lanzará algo de pirotecnia, por lo que también participará en el acto del Desembarco.

L.I.: ¿Qué habéis preparado desde el Ayuntamiento para la festividad del 9 de Octubre? P.G.: Para el fin de semana del 9 d’Octubre este año tenemos para todos los vecinos y visitantes una propuesta nueva alternativa al Mercado Medieval que se solía instalar. Se trata de un mercado de artesanía que espero que sea del agrado de todos. Además se realizarán actuaciones por la tarde y noche durante los días de fiestas. Además eliminaremos las paradas de comida para que sean los comercios de la zona los que puedan dar este servicio y se aprovechen de la afluencia del público que acuda a disfrutar de este mercado de artesanía. Se trata de una apuesta novedosa y espero que salga bien.

Otra novedad será que hemos reforzado el engalanamiento de la calle Pal para el día del 9 d’Octubre con la instalación de un sistema para que la decoración luzca mejor que nunca, a petición de Salpassa que son los que se encargan de realizar ese trabajo y de organizar la Dansà. Esa decoración se podrá disfrutar durante todos los días de Fiestas, hasta el día 15.

L.I.: ¿Cómo vas a vivir las Fiestas este año? P.G.: Son las primeras como concejal de Fiestas y creo que las viviré con la incertidumbre y preocupación para que todo salga bien y no pudiendo estar con mi comparsa todo el tiempo que me gustaría. El año pasado fui cargo y pasé mucho tiempo con los míos pero este año como concejal no he tenido tiempo ni de pisar mi comparsa. Compatibilizando mi trabajo y mi labor como concejal no me ha dado tiempo, espero que para los días de Fiestas me den los días libres para vivir estas Fiestas como festero y como concejal. De hecho, en las entradas quiero estar tanto en la tribuna como desfilando ya que quiero apoyar a mi comparsa también.

L.I.: ¿Qué opinas del reconocimiento que ha hecho la Junta Festera a los vecinos de la calle Sol? P.G.: Creo que hay que tener un reconocimiento con todos los vecinos que se preocupan por mantener tradiciones y tienen iniciativas para conservar o recuperar tradiciones perdidas en el tiempo se merecen el reconocimiento de todo el pueblo de El Campello. Personalemente, cuando me lo dijeron me pareció una excelente iniciativa y tienen todo mi apoyo. Esas iniciativas populares son muy positivas y no se pueden dejar perder.

Y hablando de reconocimientos me gustaría destacar que estas Fiestas se cumplen 30 años del accidente de la Torre de la Illeta por lo que queremos dedicar estas fiestas a aquellos que lo sufrieron.

L.I.: ¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas? P.G.: Que salga todo bien y esperemos que haga buen tiempo ya que ya ha llovido todo lo que tenía que llover. En El Campello siempre se ha dicho que si llovía en las Fiestas de Mutxamel o en las Fiestas del Cristo en El Campello habría buen tiempo.

L.I.:¿Qué palabras le dirigirías a los cargos festeros? P.G.: Les diría que este tranquilos y serenos, que disfruten del momento y a los embajadores que cuiden un poquito la voz y que no se pasen con el hielo.