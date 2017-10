Entrevistas al Embajador y Banderera Moros 2017 - Comparsa Els Pacos

Cristian Palomares Sánchez, Embajador Moro, Comparsa Els Pacos

Cristian Palomares Sánchez, tiene 30 años y trabaja como Auxiliar Administrativo en una gestoría en Sant Joan. Es amante de su municipio y por eso además de entre otras muchas cosas está muy involucrado en sus Fiestas de Moros y Cristianos

L.I.: ¿Desde cuándo participas en las Fiestas de Moros y Cristianos? C.P.: Desde que tengo uso de razón. Mis inicios en las fiestas fueron en la comparsa Pollosos en la que salía con mi tío. Como yo era muy pequeño y mis padres por aquel entonces no salían empecé con Él hasta que mi hermano, que salía en los Pacos, tuvo una edad y yo entré en esa comparsa a cargo de él.

L.I.: ¿Pensaste alguna vez ocupar un cargo en las Fiestas de Moros y Cristianos? C.P.: Sí, al final la Fiesta tienes varias fases y conforme vas creciendo te van gustando cosas distintas. Cuando eres niños las atracciones, los petardos. En la adolescencia la noche. Y cuando ya eres mayor pues lo que es la Fiesta en sí.

L.I.: ¿Crees que el embajador es el cargo que tiene más protagonismo? C.P.: Como todo cargo tiene mucha responsabilidad, pero el Embajador, por todos los ensayos que realizamos durante todo el año, el tener que cuidar la voz para los parlamentos durante fiesta sí que tiene más sacrificio que otros cargos.

L.I.: ¿Te imaginabas así los preparativos? C.P.: Es más duro de lo que me imaginaba, aunque cuando fui presidente pude ver en parte esos preparativos previos. Pero es verdad, que nunca te imaginas el día a día cuando estás metido en el papel. Eso no lo veía cuando estaba de presidente. Ni tampoco valoraba tanto a la gente que ayuda a los embajadores como ahora los puedo valorar, y estoy hablando del Comité de Embajadores, pero también de la misma Junta Festera o incluso la gente de nuestra comparsa.

L.I.: ¿Has encontrado matices en el texto de los que no te habías dado cuenta antes? C.P.: Todos, antes no la entendía, la escuchaba todos los años pero nunca me paraba a entenderla.

L.I.: ¿Cómo has diseñado tu personaje? C.P.: Al final, como yo no tengo una gran voz, mi personaje va a tener mucha malicia pero también le voy a dar un tono irónico. Voy a trata de usar mucho la ironía.

L.I.: ¿Has contado con apoyos para afrontar este cargo? C.P.: Muchísimo apoyo, me ayudado a soportar momentos de estrés, la familia es la que más lo padece al final. No se podría ser cargo sin una familia detrás. También he notado apoyo por parte de la directiva de la Junta Festera y la Comparsa

L.I.: ¿Cuál es el acto que esperas con más ganas? C.P.: Me da mucho respeto el día 12, el día del Desembarcament, y con el cambio que se ha hecho para hacer la embajada en la playa, todavía más. Pero todo lo afronto con ilusión

L.I.: ¿Qué me puedes comentar de tu compañero, el embajador Cristiano? C.P.: Lo conozco desde hace muchísimos años, he compartido muchísimos momentos con su madre, en la junta directiva de la Junta Festera y con su padre por lo que siempre ha existido muy buena relación.

L.I.: ¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas? Que todos lo disfrutemos y que no llueva. Y que los visitantes que vengan a vernos disfruten tanto o más que el propio festero.

Belén Palomares Ripoll, Banderera Mora, Comparsa Els Pacos

Belén Palomares es madre de dos niños y trabaja en el sector de la hostelería. Su vida laboral y familiar le ocupan gran parte de su tiempo pero siempre encuentro hueco para la Fiesta

L.I.: ¿Desde cuando perteneces a las Fiestas de Moros y Cristianos de El Campello? B.P.: En la comparsa Los Pacos ahora hago 20 años. Antes pertenecía a otra comparsa cristiana pero desde los 16 años permanezco fiel Los Pacos, siempre me han gustado y lo llevo en la sangre.

L.I.: ¿Que significa la comparsa para ti? B.P.: Para mí la comparsa es como una segunda familia. Hay tengo muchos amigos y conocí a mi marido, por lo que es muy importante en mi vida.

L.I.: ¿Soñaste alguna vez en ocupar este cargo? B.P.: Sí, toda la vida, aunque es un tema algo complicado. Hace 8 años me presenté a banderera pero no pude salir. Pero por fin este año voy a poder cumplir ese sueño. Ahora mismo estoy como en una nube, voy a los actos y todavía no me lo creo. Mi intención es vivirlos todos intensamente

L.I.: ¿Cual es el acto que consideras más importante? B.P.: Uno de los actos más importantes para mi ha sido la presentación de capitanías que es cuando me pasaron la bandera. Como había tanta gente y no la podía ver no tenía conciencia de donde estaba, cuando terminó el acto no lo pude asimilar, quería repetirlo.

Ese fue el momento en el que ya me di cuenta que iba a ser de verdad Banderera.

L.I.:¿Y cuál destacaría dentro de los días de Fiestas? B.P.: Dentro de los actos de Fiesta pienso que será muy emocionante el primer desfile de la entrada. Sobre todo el momento en el que doblemos la curva de la Avenida de la Generalitat, abramos los ojos y podamos disfrutar de un momento único en la vida. Todo el que ha sido cargo lo dice.

L.I.: ¿Que te parecen los cambios propuestos este años? B.P.: Los veo todos muy positivos, al menos los festeros tendrán la oportunidad de acudir este año a la Entrada de Bandas para disfrutarla ya que antes, al realizarse justo antes de la entrada los festeros no podían porque estaban preparándose para el desfile.

L.I.:¿Cómo te llevas con tus compañeros? B.P.: Entre nosotros nos llevamos muy bien. José Antonio es mi primo y estoy encantada con Maite y Cristian a los cuales también considero como si fueran de la familia.

L.I.: ¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas? B.P.: Todos los festeros pedimos que no llueva pero si llueve. Pero si llueve tampoco pasa nada porque tanto los Maseros como los Pacos estamos acostumbrados que llueva. Pero en general que tengamos unas buenas fiestas y que nos dejen vivirlas.