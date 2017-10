Entrevistas al Embajador y Banderera Cristianos 2017 - Comparsa Els Maseros

Mariano Tendero Ferrer, Embajador Cristiano, Comparsa Maseros

Mariano Tendero se considera una persona muy noble, con don de gentes. En lo profesionales es una persona en continua formación, actualmente estudia mecánica del automóvil pero tiene conocimientos de fontanería, electricidad… Entre sus aficiones destaca el mundo del motor y los caballos y, sobre todo los Moros y Cristianos de El Campello

L.I.: ¿Desde cuando perteneces a la comparsa Maseros? M.T.: Desde toda la vida, mis abuelos fueron fundadores de los Maseros y junto a mis padres he pertenecido a esa comparsa desde que tengo uso de razón.

L.I.: ¿Te planteaste alguna vez ocupar este cargo? M.T.: Desde bien pequeño. Incluso hubo un año, con 12 o 13 años le pedí a mi madre la lectura de la embajada. Pero como era un chiquillo vi que era un techo de mucha magnitud y que me venía un poco grande.

L.I.: ¿Cómo surgió la posibilidad de ocupar este cargo? M.T.: Antes de proponerme yo para salir en este cargo hace dos años se habló en un grupo de amigos, en el que estaba mi hermana y Limonchi, de salir como cargo y al final este año somos cargo los tres.

L.I.: ¿Es muy grande el sacrificio que hace una persona cuando ocupa un cargo? M.T.: Es un cargo que hay que pensárselo mucho para salir, porque supone un sacrificio muy grande personal y también económico. Hay gente que no se gastaría ese dinero en unas fiestas que me llevan todo un año ocupado, cada uno tiene sus gusto. Yo con todo el tiempo y dinero que me ha costado estoy muy satisfecho.

L.I.: ¿Cómo llevas el texto de la embajada? M.T.: A este punto bien. El comienzo fue catastrófico. Aunque soy valencianoparlante el texto está escrito en un valenciano antiguo. Si no lo estudias y conoces bien el idioma es muy difícil conocer su significado. Incluso ahora que estoy harto de estudiarla y de representarla te paras a pensar en frases y descubres nuevos significados.

L.I.: ¿Has contado con apoyo para sacar adelante el cargo? M.T.: Estoy muy agradecido a la Junta Directiva y al comité de embajadores que hacen una labor extraordinaria y además sin ánimo de lucro, es mucho de agradecer.

L.I.: ¿Cuanto tiempo dedicáis a los ensayos? M.T.: Dos días por semana al principio. En enero se hace la primera lectura y en febrero los primeros ensayos para ir soltándote un poco, pero cuando pasa San José, se incrementan los ensayos, tres o cuatro días por semanas y a partir de ahí, cuando se pueda. Por la mañana, por la noche, he soñado con la embajada. Me ha pasado que he ido con el coche recitando la embajada y al parar en un semáforo mirarme la gente y pensar, este está loco.

L.I.: ¿Cómo va a ser el embajador Cristiano? M.T.: Cada embajada es diferente y pertenece al embajador que la realiza. La tienes que hacer a tu gusto, como tu eres. Mi personaje va a ser la persona más noble y bondadosa que uno puede encontrar, con gran corazón, que siempre está dispuesto a admitir y escuchar a la gente. Aún viendo todo lo que le va a pasar tiene la bondad de tratar de hermanar a los pueblos, ese es el aspecto que voy a realzar.

L.I.: ¿Cómo ves el cambio de realizar la embajada de la Torre en la playa? M.T.: Lo veo con algo de miedo porque va a ser la embajada con más público de la historia, además en la torre pienso que el embajador cristiano está más arropado y cuenta con la figura de un apuntador. En la playa voy a estar solo.

L.I.: ¿Cuál sería el momento que esperas con más ganas? M.T.: Momentos hay mucho, cual decidir, no lo sé. Si tuviera que elegir uno sería la embajada del día 14, ese es mi día de reconquista de El Castillo, además es el último día, te tienes que lucir, es el día en el que tienes que brillar porque a partir de ahí, se acabó.

L.I.: ¿Cómo te llevas con tu contrincante, el embajador Cristiano? Esta muy bien tener a un amigo, o prácticamente un familiar como compañero. Ahora nos encontramos juntos como cargos.

L.I.: ¿Cuál sería tu deseo para estas fiestas? M.T.: Mi principal deseo sería que no llueva, porque los Maseros hemos tenido una mala racha de lluvias en las capitanías, pero a mi tampoco me asusta demasiado la lluvia. También que todos disfrutásemos incluos más de lo que van a disfrutar mis padres que creo que son las personas que más van a disfrutar estas fiestas

Natalia Tendero, Abanderada Cristiana, Comparsa Maseros

Natalia trabaja en el área de la sanidad y le gusta el cine, viajar y pasar tiempo con los suyos, pero sobre todo las Fiestas de los Moros y Cristianos de El Campello

L.I.: ¿Desde cuando perteneces a estas Fiestas? N.T.: Pertenezco a Maseros desde que nací, para mí esta comparsa es mi vida. No vería el año sin los días de Fiestas, sin poder salir, disfrutar de la compañía de los festeros, todos somos como una gran familia.

L.I.: ¿Has querido ser desde pequeña Banderera Cristiana? N.T.: No, esto lo empezamos a discutir con mi hermano y con Alberto desde hace unos años. Lo empezamos a debatir los tres y por eso creo que este año va a ser una maravilla. El hecho de salir con las personas que quieres va a hacer esta experiencia todavía muy especial.

L.I.: ¿Cómo ves a tu hermano (el Embajador Cristiano? N.T.: Yo conozco a mi hermano y sé que está poniendo mucho de su parte porque él es muy despistado, se deja mucho hacer las cosas pero con eso de las embajadas está trabajando mucho.

L.I.: ¿Crees que al ser tu hermano el embajador este año va a ser aún más emocionante? N.T.: Sí va a haber mucha emoción y al ser hermanos más todavía ya que todos los preparativos los estamos compartiendo. Digamos que yo soy un muy perfeccionista y muy detallista por lo que creo que ya está algo cansado de mi.

L.I.: ¿Crees que este año los cargos interactuareis con el embajador N.T.: En principio no, pero la verdad es que es algo que me lo tienen un poco escondido ya que hay algunas cosas que no sabía que estoy averiguando por mi cuenta por lo que tampoco podría afirmarlo a ciencia cierta.

L.I.: ¿Qué opinas de todos los cambios que se han hecho este año? N.T.: La verdad, es que tampoco se han hecho todos los cambios que se querían hacer. Cuando se propusieron todos esos cargos la verdad es que me asuste un poco y pensé que por qué este año tenía que tocarme a mí todos estos cargos. Pero al final no se han hecho todo lo que se quería cambiar y todos los cambios que se han hecho son positivos.

Además si esos cambios salen bien y perduran en el tiempo seremos los primeros capitanes en haber participado en ellos.

L.I.: ¿Cuál es el acto que esperas con más ganas? N.T.: El primer desfile de la entrada del día 12 porque ahí sacamos todo, el traje a medida, la carroza, salen todos mis amigos en la filà especial.

L.I.: ¿Qué tipo de festera eres? N.T.: Creo que todos tenemos un proceso y vamos pasando por todo dependiendo de la edad. Cuando eres joven te gusta la noche pero a medida que te vas haciendo mayor descubres la fiesta de día.

L.I.: ¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas? L.I.: Mi deseo sería que nos salga todo a los ocho a la perfección y se materialice la idea que tenemos para disfrutar en estas Fiestas