Entrevistas al Capitán y Capitana Moros 2017

José Antonio Giner Cañabate, Capitán Moro, Comparsa Els Pacos

José Antonio Giner, campellero de 49 años, trabaja desde hace 29 años en uno de los comercios más tradicionales de Alicante “Julián López”. Es una persona firme en sus convicciones y orgulloso de ser como él. Entre sus aficiones destaca la lectura, la historia, estar con su familia y pasear con su “Manchi”, su perro.

La fiesta es una representación histórica de un hecho que paso hace muchos años pero sobre todo es una excusa para juntarnos y pasárnoslo bien. No obstante no es una representación fidedigna de lo que pasó pero se acerca básicamente.

L.I.: ¿Desde cuándo perteneces a la comparsa? J.A.G.: Pertenezco a la comparsa desde el año 93, después de conocer a mi mujer. Nací en El Campello pero con 7 años me fui a vivir a Alicante y conocía a mujer en Alicante, estaba un poco despegado del pueblo, hay que decirlo, venía a ver a mi abuela y poco más. El primer año entré un poco de prueba y me gusto, pero realmente me gustó porque en la comparsa estaba mi mujer. Veía lo bien que se lo pasaba y pensabe esto tiene que estar chulo.

L.I.: ¿Cómo definirías a la comparsa? J.A.G.: Tenemos la suerte de estar en una comparsa que está llena de gente maravillosa. Además se ha conseguido en nuestra comparsa que no hayan grupos y que todos se lo pasen bien con todos.

L.I.: ¿Por qué te gustan Los Pacos? J.A.G.: Me gustan los Pacos por la idiosincrasia de la comparsa, somos los menos moros de los moros. Tenemos un paso distinto a todos los demás, una marcha distinta a todos los demás. Ese punto de no uniformidad con el resto del bando me gusta mucho.

De hecho, si le preguntas a mi hijo o al hijo de la banderera si es moro o cristiano te dirán que son Pacos.

Siempre hemos tenido fama de ser una comparsa poco sería pero creo que esa percepción está cambiando con la forma que estamos llevando esta capitanía.

L.I.: ¿Qué es lo que más te gusta del cargo? J.A.G.: Lo que más me gusta del cargo es que hagas lo que hagas todo el mundo te va a decir, qué bien, qué bonito, qué guapo . Cuando estábamos en la presentación de capitanías mi cuñada me cogía de la mano muy nerviosa y al resto de los cargos también. Yo les dije, tranquilos hagamos lo que hagamos la gente nos va a vitorear y el que piense de otra manera no nos va a decir nada. Por eso todos tranquilo porque va a ser genial.

L.I.: ¿Pensaste alguna vez en ocupar un cargo de estas características? J.A.G.: Sí, era mi ilusión, no este año realmente ya que yo siempre les he dicho a todos que yo sería capitán la próxima capitanía. Yo tengo dos niños uno de 10 y otro de 16 y mi mayor ilusión hubiera sido salir con Belén de Banderera, y que mis hijos hubieran sido embajador conmigo, esa era mi película. No obstante, esta película va ser excelente ya que voy a estar rodeados de los míos y de gente extraordinaria como Cristian, Belén y María José.

L.I.: ¿Has recibido ayuda de la comparsa? J.A.G.: Ayuda mucha, pero al fin y al cabo siente la soledad del poder. Cuando estás en un cargo así todo el mundo se ofrece y te dice que estás para lo que tu quieres pero por intentar agradar o porque quieres que sea un poco una sorpresa, renuncias a la ayuda y la gente no te ayuda más porque no sabe si lo que va a hacer va a ser de tu agrado o no.

L.I.: ¿Cual sería tu momento? J.A.G.: Momentos, todos son bonitos. El Desembarco siempre ha sido un acto que me ha gustado mucho pero decir que me gusta más que entrar por Generalitat y ver la avenida llena, a mi hijo en la punta de la carroza saludando y mi hijo mayor dando gritos de “aire” yo puedo estar pasándolo bien pero si los que me rodean son felices los voy a disfrutar mucho más.

Pero creo que el momento que más anhelo es cuando haya acabado todo nos juntemos todos nos abracemos nos hagamos una foto y celebremos que todo ha salido genial.

L.I.: ¿Cuál sería tu deseo para estas fiestas? J.A.G.: Que disfrutemos, que los cargos lo pasemos bien, que la gente se divierta. Tu puedes gastar mucho dinero, llevar los trajes más lujosos pero si tu no te diviertes, no sirve para nada.

Maite Ramos, Capitana Mora, Comparsa Els Pacos

Maite dirige una oficina de correos en Benidorm, es campellera de nacimiento aunque confiesa que tiene el corazón partido en dos ya que desde hace más de 20 años vive en Polop donde está complentamente integrada. Sus ratos libres lo dedica al baile, popular y flamenco. Pero si hay una fecha en el año en el que no falta a su pueblo es en Fiestas.

L.I.: ¿Desde cuándo participas en las fiestas? M.R.: Empecé en la comparsa en su fundación, siendo de las más pequeñas y ahora ya estoy entre las más mayores. El arraigo festero me lleva más lejos ya que antes de salir en las Fiestas de El Campello salía en las Fiestas de Moros de Mutxamel en los Piratas, Moros del Cordó, Abencerrajes. Así que festera de toda la vida…

L.I.:¿Pensaste alguna vez que llegarías a ocupar este cargo? M.R.: Creo que no, no se me pasaba por la cabeza. Aunque cuando eres niños siempre piensas seré capitana cuando seas muy mayor y ahora mira. No obstante hace un par de años gente de la comparsa comenzó a animarme, incluso una de ellas me llamaba “su capitana” a todas horas y en cualquier conversación sobre la capitanía siempre aparecía mi nombre. En principio lo tomé como un juego y cuando llegó el año me lo planteé más en serio y pensé, por qué no. Empezó a hacerme “goleta” y me animé. Aunque luego no tenía capitán y ahí lo pasé un poco mal aunque luego se arreglo ya que yo siempre decía que si algún día yo era capitana tendría que ser con mi cuñado, pero él no se decidía y mira por donde salió en el sorteo.

L.I.:¿Qué es para ti la comparsa? M.R.: Es mi familia, además de tener familia de sangre tengo muy buenos amigos de los componentes fundadores y nuevas incorporaciones.

L.I.: ¿Cómo definirías a los Pacos? Somos una comparsa original, rompemos con todos los moldes dentro del bando moro. Somos moros pobres, no tenemos lujo y disfrutamos muchísimo desfilando.

L.I.: ¿Cuál sería el momento que esperas con más ganas? M.R.: Creo que todo, no sé cual sería mi momento ya que todavía no me imagino encima de la carroza. Voy descubriendo las sensaciones según voy viviendo los momentos. Esa pregunta házmela después de Fiestas porque todo es nuevo para mi, hay actos a los que yo no había ido como fue la presentación.

L.I.: ¿Y, como fue? M.R.: Fue espectacular, yo pensaba en el ensayo mira que pasarela más larga nos han puesto y me decían ve despacito, y yo decía: ¿todavía más despacito?, pues cuando llegué al escenario le dije a mi cuñado ¿damos la vuelta se me ha hecho corto?

L.I.: ¿Has notado apoyo por parte de la comparsa, familia…? M.R.: Sí, notas el apoyo de la gente, el cariño y tú pinesas ¿Por qué sois uno más?. Tienes miedo a meter la pata pero no por ti sino por la imagen que pueda repercutir a la comparsa.

L.I.: ¿Cuál sería tu deseo? M.R.: Que me lo pase bien en todo y que no pase muy deprisa, que me de tiempo a saborearlo.