Entrevistas al Capitán y Capitana Cristianos 2017

Alberto Limonchi Carrasco, Capitán Cristiano, Comparsa Maseros

Alberto Limonchi es un profesional de la rama de la hostelería, un mundo complicado al que dedica muchas horas y por lo tanto difícil de compaginar con el mundo de las fiestas. No obstante nos explicó que una vez finalizada la temporada de verano llega unos momentos menos agitados y comienzan los preparativos para las Fiestas de Moros y Cristianos. Entre sus aficiones se encuentra la esgrima que seguro pondrá en práctica con su contrincante, el Capitán Moro.

La Illeta: ¿Desde cuando llevas en el mundo de la Fiesta? Alberto Limonchi: Llevo en el mundo de las fiestas desde pequeño y salvo un año que tuve un desliz y me pasé de bando siempre he pertenecido a la comparsa Maseros. Por suerte se me pasó y volví a mi comparsa.

L.I.: ¿Pensaste alguna vez ocupar un cargo de estas características? A.L.: Mi ilusión de siempre ha sido ser capitán, y en concreto este cargo y mi amigo, Mariano, quería ser embajador por eso pensé, ¡de maravilla!, y además su hermana Natalia como banderera convertirá la experiencia en algo inigualable, porque desde hace años hemos pensado en esto los tres. Y además con la capitana que tengo que es una excelente compañera de Fiestas se cumple un gran sueño, el que teníamos cada uno y el poder estar todos juntos.

L.I.: ¿Qué es para ti la comparsa? Es una gran familia, que aunque en todas las casas se cuecen habas y puede haber alguna rencilla, siempre te tienden la mano para ayudarte. Y en esta capitanía he notado su apoyo al 100%.

L.I.: ¿Alguna vez has pensado que ocupar este cargo era más duro de lo que imaginabas? A.L.: Me han ayudado en tanto que lo único que he pensado en este tiempo es en cómo puedo compensar a esta gente.

L.I.: ¿Me pudes adelantar algo del Boato? A.L.: Hay mucho trigo

L.I.: ¿Habéis participado de alguna manera en la elaboración del Boato? A.L.: Hemos realizado una labor meramente informativa ya que los cargos como hacemos muchos viajes para ver nuestras cosas podemos dar información útilque presentamos a la comparsa y luego ellos lo aprueban en la asamblea.

L.I.: ¿Cuál crees que va a ser el momento más esperado por estas fiestas? A.L.: Estoy dudando entre la entrada del día 12 cuando coja la Avenida de la Generalitat, o estando encima del castillo en la primera embajada, y mira que hay lo pierdo.

L.I.: ¿Qué opinas de que este sea un año de cambios? A.L.: Para ser las dos barracas más tradicionales de estas fiestas hemos pegado un bombazo este año y nos hemos atrevido con todo, con la presentación de capitanías, con el Desembaco, la Entrada de Bandas que se va a amortizar este año, pienso que la música es el motor de la fiesta. Me siento orgulloso de esto, la verdad es que estoy contentísimo.

L.I.: ¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas? A.L.: Mi deseo sería que no haya problemas y que no llueva.

María José Planelles Palomares, Capitana Cristiana, Comparsa Maseros

María José es una mamá con tres hijos, uno de 13, una niña de 7 y otro de cuatro, estudió ingeniería informática en la Universidad pero realmente nunca ejerció, se quedó en casa cuidando a los niños y un día tuvo la feliz idea de crear un blog “Con los niños en la mochila”. Desde el año pasado se tiró a la piscina y se dedicó profesionalmente a ser blogger.

L.I.: ¿Desde cuando participas en estas Fiestas? Participo en estas Fiestas desde que tenía seis años y siempre en la comparsa Maseros.

L.I.: ¿Perteneces a Masero junto a tu familia? No estoy sola, a mi madre le encantaba la Fiesta y veía que a mis hermanos y a mí también por eso cuando me apunté a Maseros fue con una tía mía, que de hecho fue una de las primeras bandereras de la comparsa. Mis hermanos han estado también conmigo pero ahora ellos viven en Sant o Domingo pero yo me quedé porque me gusta tanto… Hoy en día no me vería fuera de la Fiesta. Ha habido épocas que todos mis amigos eran de la comparsa por lo que podría decir que la comparsa para mí es como una segunda familia.

L.I.:¿Pensaste alguna vez ostentar este cargo? Siempre, ha sido un sueño para mí. Era a lo más que podía aspirar dentro de la fiesta Sí, me llega por accidente. En nuestra comparsa este año no habían salido capitanes, sí que teníamos embajador y banderera. El sueño estaba siempre pero como me decía una amiga, si esperas al momento perfecto nunca va a llegar. Por eso en una reunión de la comparsa hicimos un sorteo y me toco a mi, puro azahar.

L.I.: ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento? Yo en ese momento me quería morir, era una mezcla de emociones. La comparsa estaba superilusionada porque sabía las ganas que yo tenía de poder salir. Entonces les dije que me dejara reflexionar un poco y decirlo en casa

L.I.: ¿Y en este punto, algún síntoma de arrepentimiento? Ningún arrepentimiento, al contrario, he contado con el apoyo, el respaldo y muchísimo cariño, les voy a estar eternamente agradecida por todo el trabajo que están haciendo.

L.I.: ¿Qué me puedes decir del boato? Muy poco, nosotros nos encargamos de nuestra carroza y el boato es un poco sorpresa de la que se encarga una comisión. Es un esfuerzo enorme, hay que preparar desde los dípticos que repartimos a la gente para explicarles el boato, las bandas, los tractores, los permisos, son un montón de pequeños detalles que suponen un gran esfuerzo. Por eso a los cargos nos mantienen fuera para evitarnos más trabajo del que ya tenemos.

L.I.: ¿Y que me puedes decir de los trajes? De los trajes sí que nos encargamos nosotros. Sí, con los que yo siempre había soñado, estoy muy contenta, de hecho los he diseñado yo. Una de las característica de nuestra comparsa Maseros es que los trajes son muy específicos por eso no hay muchos trajes para alquilar, de hecho los trajes de nuestra filada también son en propiedad. Nuestras Fiestas tenemos muchos actos oficiales por eso cada cargo va teniendo entre tres o cuatro trajes para ir alternando. Mis trajes de este año he mirado laminas, bocetos fotografía y entre todo esos he creado lo que a mí me gusta.

L.I.: ¿Qué acto esperas con más ganas? Imagino que el día de la entrada será realmente espectacular. Aunque como dependemos siempre del tiempo… No obstante un acto que me parece realmente importante en estas fiestas es la presentación de capitanías. De hecho, yo me hice un traje para la presentación de la Capitanías porque yo soñaba que si algún día me convertía en capitana llevaría un traje rojo y blanco. Para mí ese es un acto super importante en el que se vuelca un trabajo descomunal por parte de las comparsas.

L.I.: ¿Cuál sería tu deseo para estas fiestas? Que nosotros como festeros y la gente que nos visita lo disfrutemos al máximo. Mañana no sabemos si estaremos aquí por eso cada instante hay que disfrutarlo al máximo posible.