Destituyen al Embajador Cristiano tras seis meses de ensayos

Tras seis meses de ensayos para ocupar el cargo Embajador Cristiano, Ángel Sánchez ha sido destituido de este puesto de responsabilidad en la Fiesta de Moros y Cristianos de El Campello por “incumplimiento de sus obligaciones y deberes como comparsista y falta de discreción como cargo festero de los acontecimientos y que requieren confidencialidad”, según le comunicó la Presidenta de la Comparsa en una reunión con todos los socios el día 2 de Mayo. Un interlocutor de la misma afirmó que estos habían sido los motivos pero que no harían más declaraciones al respecto.

Por su parte, el concejal de Fiestas Pere Lluis Gomis comenta que “se trata de un asunto interno de la comparsa que tienen que resolver. Creo que la fiesta es lo suficientemente maduray los festeros saben que la Fiesta está ante cualquier situación”.

Ángel explica que esta decisión viene motivada a raíz de su intención de que una persona agenda a la comparsa, Sol Sánchez, saliera formando parte de la escuadra especial a lo que se opuso un único miembro de la comparsa que tenía problemas personales con ella. “El socio optó por decir que si la persona de la escuadra salía, él se borraba. Yo tuve como tendría que hacer frente a todos los gastos ya que no tenía la ayuda de la comparsa dije que saldría con la escuadra que quería o nada. Intentó hacer todo lo posible por sacar a la persona que el deseaba, pero ante la insistencia de la comparsa decidí que no iba a salir la persona que quería”, explica el afectado.

No obstante, a pesar de esa decisión, la comparsa realizó en abril una reunión para votar si querían que siguiera siendo el embajador o no. Tras esta reunión la directiva convoca a Ángel para comunicarle que la votación no ha sido a su favor pero aún así querían que siguiese siendo el embajador con el compromiso de firmar un poder notarial que pusiese que la persona de su escuadra no saldría y que si se dejaba el cargo, él mismo acarrease con las consecuencias que conllevase. El jueves de esa misma semana, ante todos los socios en la reunión Ángel acató nuevamente las normas con estas palabras “pido disculpas a toda la comparsa, y yo, Ángel Sánchez voy a seguir siendo embajador 2018 de la comparsa Cavallers del Temple, y la persona no va a salir en mi escuadra especial, y acato las normas”.

A pesar de todo llegó la sustitución a raíz de una serie de rumores que habían llegado a oídos de la directiva los cuales indicaban que Ángel tenía la intención de no acatar la decisión de la comparsa ni su compromiso y de que sacaría a Sol Sánchez en su escuadra especial.

Una vez destituido del cargo, Ángel decide pedir los estatutos y la carta por la cuál le sustituyen del cargo, “Primero me dieron largas y posteriormente me denegaron ambas cosas, la baja primero y no se llegó a firmar, entonces la rectifiqué y la presidenta por segunda ocasión se negó a firmarla”, afirma.

Ángel asegura que contaba con el apoyo de todo el Comité de Embajadores y el resto de comparsas, y él mismo lo agradece de todo corazón. Además de todo ello, reclamó la devolución de lo invertido hasta ahora y según explica, la comparsa lo denegó. También que

“Es injusto todo esto que han hecho, han vertido calumnias sobre mi manchando mi nombre, el de Sol y el de algunos familiares, y además es un gran daño psíquicamente, me han quitado la ilusión, después de haber luchado y trabajado por la comparsa y de haber generado año tras año un beneficio. Se debería de engrandecer las fiestas y no cerrar las puertas a las personas”, finaliza Ángel.