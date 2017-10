Benjamín Soler Palomares, Alcalde de El Campello

"Es muy importante que desde Alicante se fijen en el Desembarco de El Campello como referente"

-La Illeta: Las fiestas de El Campello comienzan con las celebraciones del 9 d’Octubre -Benjamí Soler: Sí, pero incluso tradicionalmente el día anterior realizamos la representación de la entrada a Valencia de Jaume I a cargo de los alumnos de los colegios del municipio. No obstante, este año al caer el 9 de octubre lunes esta representación pensada para que sea disfrutada por todos los alumnos de los coles de El Campello en lugar de celebrarse el 8 se celebrará el viernes 6 de octubre y el día 9 volverá a realizarse la representación en el Castillo de Fiesta para disfrute de todos los vecinos del municipio.

Los actos del 6 comenzarán con el Correllengua que partirá de la Casa de Cultura hasta el castillo de Fiestas donde se realizarán la representación.

-L.I.: ¿Qué actos habéis preparado para celebrar el 9 d’Octubre? -B.S.: Para el 9 de octubre se realizará la entraeta Infantil, la representación histórica de Jaume I y la procesión Cívica.

Como tenemos las fiestas próximas esta celebración siempre ha tenido un arraigo especial a nivel de País Valencià. Nuestra procesión Cívica es de las más antiguas y más tradición del País Valencià, es un referente a nivel comarcal.

Este año también habrá novedades en la Dansà ya que instalaremos un sistema especial para colocar un sombraje y colocar los adornos que cada año Salpassa elabora para engalanar esta calle, los cuales se podrán disfrutar durante todas las fiestas.

-L.I.: ¿Qué opinas del reconocimiento que se le hizo días atrás a los vecinos de la Calle Sol? -B.S.: Son unos verdaderos artistas, están haciendo unas decoraciones sorprendentes los cuales también se reutilizan para decorar la calle Sant Pere durante las Fiestas en honor a la Virgen del Carmen. El que estos vecinos saquen la fiesta a la calle demuestra en definitiva que las Fiestas Mayores de este municipio son de todos y no únicamente de los festeros que deciden pertenecer a una comparsa. Son unas fiestas abiertas a todos los vecinos.

Antes de la Dansà también realizamos la mocadorà, ya tradicional en El Campello. Recuperando una tradición de la entrada de Jaume I a la ciudad de Valencia en la que se considera el día de San Dionis el día de los enamorados valencianos en el que era costumbre regalar un pañuelo con dulces.

-L.I.: ¿Qué novedades destacarías de las Fiestas de este año? -B.S.: En cuanto a las Fiestas, las novedades son que el pregón vuelve a la Plaza de la Iglesia, después de dos años celebrándose en el Castillo de Fiesta. Tras el pregón se realizan les Albaes y el canto de la Salve a la Mare de Deu dels Desamparats. Otra de las novedades, aprobadas por la Asamblea de la junta Festera era trasladar la asamblea de la Torre a la Playa.

Personalmente creo que el único monumento que además es emblema de El Campello y lamento que se pierda ese elemento de la fiesta.

También damos traslado la entrada de Bandes que era por la tarde, al principio del desfile, se va a realizar por la mañana, sobre las 12:00 del mediodía. Lo que se intenta en esta ocasión es darle importancia a l música, porque sin la música no hay fiesta. Y realzar el papel de los músicos y darles su reconocimiento. Eso será el día 12 sobre el medio día, después de los almuerzos. Por último, destacar que este año se cumple el treinta aniversario de la explosión de la torre con lo cual también queremos ofrecer estas Fiestas tanto a los Festeros del municipio como los que vinieron de Mutxamel para darle la importancia que tuvo por ser el primer desembarco y que las Fiestas, a pesar de ese duro golpe siguieron creciendo. Ese hecho nos inculcó una responsabilidad que a lo mejor otros municipios no la tienen con respecto al tema de la pólvora que ahora esta tan en vigor con la nueva normativa.

De hecho ahora nos tenemos que adaptar a la nueva normativa pero muchos requisitos que nombra la normativa, desde El Campello, por decisión propia ya los estábamos cumpliendo desde hace treinta años.

-L.I.: ¿Qué opinas sobre que Alicante haya recurrido a El Campello para realizar su Desembarco? -B.S.: Creo que es muy importante que desde Alicante se fijen en el Desembarco de El Campello como referente, eso sí que es un hecho a reseñar. Creo que fue una excelente promoción para las Fiestas de El Campello ya que las fechas en las que celebramos nuestras Fiestas, la afluencia turística no es la mayor, no es temporada alta, no son las fechas en las que se realizó el Desembarco en Alicante que fue en Agosto, creo que el numeroso público que pudo disfrutar del Desembarco en la playa del Postiguet fue importante para promocionar nuestro acto. Este año queremos que el Desembarco coja otro punto más elevado a la hora de que hemos solicitado el interés turístico autonómico, por eso también fue importante el asistir al acto de Alicante. Se ha hecho un esfuerzo por parte de promoción turística para conseguir ese objetivo.

-L.I.: ¿Cómo vives las fiesta siendo alcalde y además festero? -B.S.: Se viven de forma diferente, de forma muy parecida al ser cargo sin serlo. Pero con el añadido de ser el responsable de la seguridad del municipio y que todo salga lo mejor que se pueda para que los vecinos, festeros y visitantes puedan disfrutar de nuestro pueblo y de nuestras fiestas. Sí, el festero siempre se busca sus momentitos. Los festeros somos como los pajaritos, nunca los ves dormir y siempre los ves en todas partes.

-L.I.: ¿Cuál sería tu deseo este año? -B.S.: Que las capitanías de Pacos y Maseros puedan disfrutar de su año , que puedan disfrutar al máximo de cada momento y cada segundo. Seguro que vivirán las fiestas de una manera indescriptibles y que tengamos buen tiempo.