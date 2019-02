Paco Soler, presidente del CD El Campello: “Nosotros somos ante todo una gran familia y vamos a seguir siéndolo”

Tras varias temporadas como Presidente del C.D. El Campello, Fco. Javier Santonja Blanes “Arxi” ha dado un paso al lado del cargo de la presidencia por motivos exclusivamente profesionales. Arxi deja un cargo que destaca durante su mandato como quizás la etapa con mayores éxitos deportivos de su historia reciente y, la consecución de una estructura sólida que trabaje a diario por el fútbol y el pueblo de El Campello.

Paco Soler, directivo del Club desde hace más de 17 años toma el testigo al frente de este Club. Para él, club y familia son la misma cosa, de hecho la trayectoria de la unión de su familia a este Club es digna de mención. Su padre, Gregorio Soler, inculcó a sus hijos el amor por este deporte y por el equipo de su pueblo, y eso es lo que transmite el nuevo presidente un verdadero sentimiento de cariño a un Club que ya ha pasado el medio siglo de historia.

L.I.: ¿Cómo valoras la gestión de Arxi y cuáles han sido los motivos de dejar el cargo?

Paco Soler: Los motivos han sido estrictamente profesionales, y en cuanto a sus gestión, no tengo más que palabras de agradecimiento por su labor al frente de la presidencia de este gran Club, por lo que esperamos brindarle nuestros futuros éxitos.

El C.D El Campello es hoy una gran familia, que siempre queremos seguir aumentando, de la que podemos sentirnos orgullosos y podemos lucir abiertamente, por lo que parte de culpa la tiene nuestro ya ex presidente.

L.I.: ¿Cómo fue el proceso de elección?

P.S.: Se decidió en una asamblea a la que acudimos los patronos de la Fundación,en la que se plantearon cómo se podía hacer el cambio y que alternativas había. Ten en cuenta que el presidente del Club Deportivo El Campello también es el presidente del Patronato de la Fundación. Pensaron en mi como la persona más idónea para ocupar el cargo por diferentes motivos: por ser del pueblo, por mi amor a este club, por mi antigüedad en la directiva etc… Lo normal es que el vicepresidente, Antonio González, ocupase el cargo pero Antonio consideró e insistió, en esa misma reunión, que la persona más idónea para ocupar ese cargo era yo.

L.I.:¿Y tú, cómo lo tomaste?

P.S.: La verdad es que para mí fue una gran sorpresa y un orgullo muy grande, porque para mi este Club es parte fundamental de mi vida. Formo parte activa de él desde junio del año 2002. En la asamblea del club de ese año, que por entonces estaba encabezada por Antonio Ferrer como presidente, dimitieron en bloque todos los miembros de la junta directiva, creándose un vacío de poder que podía hacer peligrar la continuidad del Club. Nos presentamos una serie de personas, entre ellas mi hermano Pedro Gregorio y yo, para tomar las riendas del Club, de la mano de Vicente Esparza en su junta directiva. Ese fue un momento crítico del Club, ya que si no se hubiera formado ese grupo de personas, seguramente hubiera desaparecido. Desde ese momento, he formado parte de la directiva del CD El Campello como vocal y secretario, durante los últimos 15 años, y ahora ser presidente es para mi un orgullo muy grande.

L.I.:¿Qué significa el club para ti?

P.S.: En este Club he hecho de todo. He sido recogepelotas, he puesto el marcador, he sido taquillero, masajista, he llevado a los niños en coche a los partidos, he sido delegado de varios equipos, el último este mismo año con el primer equipo, es decir, he estado en todo, pero siempre en todo lo que hacía le ponía muchas ganas y pasión.

Para mi este Club es todo. Date cuenta que se fundó en el año 1968 y yo nací en el año 1967, por lo que casi hemos nacido y crecido juntos. Cuando era pequeño,mi padre me llevaba al campo de fútbol, que entonces estaba donde actualmente está el Pabellón Municipal, junto al ayuntamiento. De hecho, mi padre, ya en el año 1977, fue secretario durante varias temporadas y también en diferentes etapas continuó con esta labor. En general, mi familia ha estado muy ligada a este Club. Mi hermano, Pedro Gregorio, ostentó el cargo de vicepresidente durante 5 temporadas y llegó a ser,durante cuatro meses, Presidente del Club, a la dimisión de Vicente Esparza. Mi hermano, José Antonio, también fue, durante una temporada, tesorero del Club y les sigo yo. Solo falta mi hermano Juan Luis, que no le apasiona mucho, pero haber si lo puedo cazar y me ayuda en esta nueva etapa de presidente. Pero vaya, el sentimiento por este Club por parte de mi familia es muy grande.

L.I.: ¿Cuál crees que ha sido el momento más dulce en la historia del Club?

P.S.: Ha habido muchos momentos dulces en la historia del Club, en general, desde que estoy yo. La creación de la Fundación en el verano de 2008, fue vital para el resurgimiento del Club, hemos estado con el equipo senior muchas temporadas en la categoría Preferente, hemos tenido un equipo femenino que ha jugado en División Autonómica, y por el Vincle pasaban clubes tan importantes como el Valencia C.F., el Levante, El Villa Real… En la anterior campaña, nuestro equipo juvenil A jugó la promoción de ascenso a Liga Autonómica Nacional, y nuestro fútbol base dio un salto grande de calidad , ganando muchos campeonatos . Y qué decirte de la escoleta, una gozada para todos nosotros .

También reconozco que ha habido momentos deportivos muy tristes y duros para mí, como son los descensos a categorías inferiores de los diferentes equipos del Club, pero el momento más duro, sin lugar a dudas, ha sido el fallecimiento del capitán del Juvenil A, Adrián Soler, un auténtico guerrero y ejemplo para sus compañeros, que nos dejó a primeros de diciembre de 2018. D.E.P

L.I.: ¿Qué crees que se podía haber hecho mejor en este tiempo?

P.S.: Mejorar se puede mejorar todo. Hubo un tiempo que el Club estaba dividido en dos, el primer equipo por un lado y las bases por otro, pero cuando se creó la Fundación se empezó a mejorar el Club. Otro aspecto que podría haberse mejorado fue la etapa en la que fuimos filiales del Benidorm, durante dos años, sobre todo por el primer equipo. El tiempo nos demostró que no fue una decisión acertada.

El balance de estos últimos años es muy positivo. Hemos conseguido crear una adecuada estructura de Club, con todo el personal técnico muy preparado.

L.I.:¿Cuál sería entonces el balance de estos últimos años?

P.S.: El balance de estos últimos años es muy positivo. Hemos conseguido crear una adecuada estructura de Club, con todo el personal técnico muy preparado. Esa estructura es muy completa, en la que además de entrenadores titulados, contamos con preparadores físicos, entrenadores específicos de porteros, fisioterapeutas, delegados, coordinador de fútbol 8, coordinador de fútbol 11 ,y un coordinador de metodología, además de un director deportivo y un gerente. La estructura del Club es bastante sólida, para estar a la altura de nuestros jugadores.

Siempre he tenido en mente que cada vez se vayan acoplando, a la estructura del club, cuanto más campelleros posibles mejor. De hecho, actualmente tenemos muchos técnicos que son de aquí. Voy a continuar con la labor que emprendió Arxi , que al primer equipo senior del Club vayan llegando todos los jugadores de las bases del club, porque para eso se les forma, y que para ellos sea un orgullo vestir la camiseta del principal equipo del club.

L.I.: ¿Qué planes tienes para el club?

P.S.: El cambio de presidente no debe suponer un cambio de planteamiento general del Club, a corto plazo la continuación de nuestra labor, y a largo plazo la consolidación de nuestros equipos en categorías superiores. Y muy importante, la integración social del municipio con el Club, ya que el hecho de tener la sede en un polideportivo a las afueras, limita el acercamiento de nuestros vecinos campelleros. Esa es una asignatura pendiente que tengo y voy a dar todo de mi, para que los campelleros se sientan orgullosos de su Club.

La renovación del campo era para nosotros vital. El campo anterior estaba agotado, tenía más de diez años y estaba en muy mal estado.

L.I.:¿Qué valoración haces del nuevo campo de césped?

P.S.: La renovación del campo era para nosotros vital. El campo anterior estaba agotado, tenía más de diez años y estaba en muy mal estado. Ha sido una actuación fundamental. A esto sumamos que también se han realizado la renovación de banquillos, adecuación y vallado, para que la gente pueda vivir los encuentros casi a pie de campo. permitiendo el acceso a personas con movilidad reducida, así como la nueva instalación de placas solares, para el calentamiento del agua en los vestuarios. Para nosotros ha quedado estupendo y me atrevería a decir que si no es el mejor, es de los mejores en la provincia. Agradeciendo al excelentísimo Ayuntamiento de El Campello por dicha intervención, quiero aprovechar para solicitar al mismo, la sustitución del césped del otro campo, que también nota el desgaste de los años

L.I.:¿Qué crees que necesita ahora el Polideportivo de El Vincle?

P.S.: Creo que hacen falta intervenciones para que tanto al deportista como al público le fuera agradable acudir al campo. La mayoría de los usuarios tienen que venir hasta aquí en coche y luego una vez en la instalación no tienen zonas confortables, como sería la sombra en verano, ni mucho sitio para resguardarse en invierno. Nos gustaría que no existiesen los padres taxistas que dejan al niño y lo recogen a la hora y media porque no contamos con espacios donde puedan estar confortables. Para ello consideramos ideal la construcción de una cubierta en las gradas, por ejemplo, que mitigaría mucho las inclemencias meteorológicas

L.I.: ¿Cómo va la temporada?

P.S.: El primer equipo comenzó muy bien la temporada, estuvimos líderes mucho tiempo , pero tuvimos un pinchazo de cinco partidos en el que el equipo se cayó y nos descolgamos de la cabeza de la clasificación. El entrenador, Francisco Gerrero más conocido como Pancho, que como jugador ha sido campeón del mundo con Argentina Sub-20 , que ha sido todo un lujo tenerlo aquí, se ha marchado para formar parte del equipo técnico de un equipo de la primera división de Chile, le ha sustituido Javier López y con él llevamos cinco partidos, obteniendo tres victorias y dos empates. Destacar que a nivel del fútbol base tenemos el juvenil A que ocupa la tercera posición de la Liga Juvenil Preferente y tienen muchas opciones de jugar ,como el año pasado, la promoción de ascenso a la Liga Nacional Juvenil, nuestro equipo Cadete A que está en primera posición, con todos sus partidos disputados con victoria. Mencionar, también, que en el Club contamos cinco equipos femeninos, siendo uno de los referentes provinciales del fútbol femenino. En total son 17 equipos los que conforman el Club Deportivo El Campello, lo que supone más de 300 jugadores y 30 profesionales en el cuerpo técnico.

L.I.: ¿Alguna cosa más Paco?

P.S.: Sí, desde aquí quisiera agradecer públicamente a mi mujer y a mis hijas, todo el apoyo, comprensión y paciencia recibido por ellas durante tantos años que llevo dedicado a mi Club, por aguantarme en los malos momentos y por estar siempre conmigo, espero poder compensarles alguna vez, por todo el tiempo que no les he dedicado.