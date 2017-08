Nacho Vidal, un campellero debutando en Primera División con el Valencia

El futbolista campellero Nacho Vidal ha hecho historia, al convertirse en el primer jugador de la localidad en debutar en primera división desde que lo hiciera en los años 80 Félix Palomares, defendiendo la camiseta del Barça, Elche y Hércules.

Imagen de Nacho Vidal con la camiseta del valencia (foto de la web del Valencia C.F.)

En esta ocasión, Nacho Vidal se ha estrenado en la máxima categoría como jugador del Valencia. Fue titular en la primera jornada, donde su equipo ganó 1-0 a la UD Las Palmas. Ayer volvió a participar, saliendo desde el banquillo, en el empate del Valencia contra el Real Madrid.

Vidal, nacido en 1995, juega de lateral derecho y destaca por su potencia y recorrido. A los 10 años fichó por el Hércules, deslumbrando por su rendimiento y siendo pretendido por el Valencia, club al que pasó a militar tres temporadas después. También ha sido un asiduo en la selección autonómica y en las categorías inferiores absolutas (sub 16, sub 17 y sub 18). Como valencianista ha sido campeón de la liga nacional y División de Honor Juvenil, pero sin duda debutar en primera, de la mano de Marcelino García Toral, supone cumplir un sueño.