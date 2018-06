Martines seleccionat per al Campionat d'Europea de Pilota

El pilotari Josep Antoni "Martines", ha tornat a ser seleccionat per la Federació Valenciana, per a participar al X Campionat d'Europa de Pilota a Mà, que se celebrarà entre els dies 31 de juliol i 5 d'agost a Leeuwarden (Holanda), en el qual intervindran a més de la Comunitat Valenciana (representant espanyol) els combinats nacionals de Bèlgica (actual campió), França, Itàlia, País Basc, Anglaterra, República d'Irlanda (Eire) i els amfitrions Països Baixos.

El penta-campió mundial i president del Club de Pilota del Campello, que va ser "repescat" el passat novembre amb motiu del Mundial de Colòmbia, on fou peça clau per aconseguir el títol, ara en començar els entrenaments es mostra satisfet de tornar a comptar amb la confiança del seleccionador Pasqual Pigat com "banca" titular per al pròxim compromís internacional, donat el seu excel·lent rendiment en la passada i reeixida cita mundialista i intentar reconquerir l'entorxat europeu, en mans dels belgues des de 199