Martines, pentacampeón del mundo de pelota: “Ha sido increíble, en Colombia nos trataban como ídolos, éramos como Messi o Cristiano

Con el cansancio reflejado en su cara y la satisfacción iluminado sus ojos, el pilotari campellero Jose A. “Martines”, volvió a Colombia con un bagaje de emociones y momentos inolvidables. Para la “banca” de la selección valenciano-española que consiguió el título en el IX Campeonato Mundial del Pilota, disputado desde el pasado 18 de noviembre al domingo 26 en Colombia. Este ha sido el torneo más emotivo y sentido de toda su carrera iniciada en el año 1992, cuando a sus 22 años participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona, al lado de figuras míticas como Genovés y Sarasol.

Alejado de la selección desde 2007 y retirado de la competición en 2012, volvió el año pasado a la actividad y después de hacer una excelente temporada on el Club de Pilota de El Campello, del cual es el presidente; el seleccionador nacional, Pigat, echó mano de su condición técnica, su coraje y su veteranía para revalidar un título que se resistía desde 2004. Y, ciertamente, que no se equivocó.

-“Nunca imaginé volver a estar en la élite de la pilota y agradezco a directivos y técnicos su confianza manifestó Martínez. Afortunadamente el juego y lo resultados nos han estado propicios y, después de trece años, hemos conseguido revalidar el título mundial. Ha sido una experiencia maravillosa, volver a estar concentrado, con unos compañeros, algunos de ellos (con los cuales compartía habitación) que podían ser mis hijos. El buena ambiente, la hermandad y el optimismo que emanaba de todos los miembros del combinado valenciano no lo había vivido nunca”.

Si la atmósfera interna era inmejorable, el ambiente de la calle era festivo, según el veterano pilotari: “En toda la ciudad de Pasto (Nariño), donde se celebró el campeonato, se vivía con intensidad tan extraordinario acontecimiento.

Tanto las delegaciones noveles, Inglaterra o Euskadi, como las más experimentadas, como nuestro caso, Bélgica, Holanda o Italia, quedaron sorprendidos con la admiración y la cortesía con la que fuimos tratado, no solo por las autoridades, deseosas de promocionar Colombia, (para dejar atrás la imagen del narcotráfico), sino para la gente del pueblo. Nos paraban por la calle para pedirnos autógrafos y fotografiarse con nosotros. Nos sentíamos unos ídolos, como Messi o Cristiano. Y es que los colombianos son muy aficionados a la “chaza”, su deporte nacional, que es muy parecido a nuestro juego de pilota a “llargues”, y la gente lo jugaba por todas partes y a todas horas. Una pasada”. Martinez, que en pleno campeonato, el día 25, cumplió 48 años, considerado, al lado de Tonico de Murla, uno de los mejores “saques” de la historia y que contaba en su haber con una Olimpiada; cuatro campeonatos del mundo, otros tantos de Europa, además de diez títulos de la Liga y una Champions Lligue d’Europe, con este quinto mundial, entra a formar parte de los mitos de la pilota mundial.

Martines, pentacampió del món de pilota:"Ha estat increïble aquest cinquè títol. A Colòmbia ens tractaven com a ídols; érem els seus Messi o Cristiano "

Amb el cansament marcat a la cara i la satisfacció il·luminant els seus ulls, el pilotari campeller José A. "Martines", va retornar de Colòmbia amb un bagatge ple d'emocions i moments inoblidables. Per a la "banca" de la selecció valenciana-espanyola, que va aconseguir el títol en el IX Campionat Mundial de Pilota a Mà, disputat del 18 al 26, a Colòmbia, aquest ha estat el torneig més emotiu i sentit de la seva carrera, iniciada el 1992, quan als seus 22 anys participava en els Jocs Olímpics de Barcelona, ​​al costat de figures mítiques com Genovés i Sarasol.

Allunyat de la selecció des de 2007 i retirat de la competició en 2012, va tornar l'any passat a l’activitat i després de fer una excel·lent temporada amb el Club de Pilota del Campello, del qual és president; el seleccionador nacional, Pigat, tirà mà de la seva condició tècnica, el seu coratge i la seva veterania per revalidar un títol que es resistia des de 2004. I a fe que no es va equivocar.

- "Mai vaig imaginar tornar a estar a l'elit de la pilota i agraeixo a directius i tècnics seva confiança, manifesta Martines. Afortunadament el joc i els resultats ens han estat propicis i, després de tretze anys, hem aconseguit revalidar el títol mundial. Ha sigut una experiència meravellosa tornar a estar concentrat, amb uns companys alguns d'ells (amb els quals compartia habitació) que podien ser els meus fills. El bon ambient, la germanor i l'optimisme que emanaven tots els membres del combinat valencià no els havia viscut mai ".

Si l'atmosfera interna era immillorable, l'ambient del carrer era festiu i acurat, segons el veterà pilotari: "En tota la ciutat de Pasto (Nariño), on es va celebrar el campionat, es vivia amb intensitat tan extraordinari esdeveniment. Tant les delegacions novells, Anglaterra o Euskadi, com les més experimentades, cas nostre, de Bèlgica, Holanda o Itàlia, “al·lucinàvem", amb l'admiració i la cortesia amb què érem tractats, no només per les autoritats, desitjoses de promocionar Colòmbia, (per deixar enrere la imatge del narcotràfic) sinó per la gent del poble.Ens paraven pel carrer per demanar-nos autògrafs i fotografiar-se amb nosaltres. Ens sentíem uns ídols, com Messi o Cristiano. I és que els colombians són molt aficionats a la "chaza", el seu esport nacional, que és molt semblant al nostre joc de pilota a "llargues", i la gent ho jugava per tot arreu i a tota hora. Una passada ".Martínez, que en ple campionat, el dia 25, va complir 48 anys; considerat al costat de Tonico de Murla, un dels millors "saques" de la història i que comptava en el seu haver amb una Olimpíada; quatre campionats de Món; altres tants d'Europa; a més de deu títols de la Lliga i una Champions Lligue d'Europe, amb aquest cinquè entorxat mundial, entra a formar part dels mites de la pilota a mà mundial.