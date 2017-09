Martínez torna a la selecció

Josep Antoni Martínez anunciava la seua retirada de les competicions al gener de 2013. Ho feia després d'una de les trajectòries més brillants en la història de la pilota valenciana en la modalitat de Llargues: deu campionats de la màxima categoria, nou amb el club del seu poble, El Campello i u, precisament l'últim, amb el club de Parcent. En les competicions internacionals va ser campió amb la selecció valenciana en el Mundial de França de 1998; en l'Argentina de 2002, d'Itàlia, en 2004. Fou campió de la I Champions League de Llargues amb El Campello en una inoblidable final disputada a Pamplona.Ara, intentarà, als 48 anys, conquistar un nou títol per a la selecció valenciana en el mundial de Colòmbia, que es celebrarà el pròxim mes de novembre. Ha acceptat la invitació de Pigat per a tornar a la disciplina de la selecció després de deu anys d'absència, com a part integrant d´aquell equip que va conquistar el títol absolut europeu en 2007. Les raons de Pigat per a tornar a recórrer al llegendari saque d'El Campello són molt clares: després de decidir tornar a la pràctica esportiva en esta passada edició de la Lliga de Llargues va ser capaç de conduir al seu equip al subcampionat, demostrant un estat de forma impecable. I Pigat vol una persona amb experiència en les grans cites, que aporte serenitat i espirit d´ equip, que sempre va demostrar el jugador convocat. Ja no són necessaris els traures que sobrepassen els 72 metres. Les noves regles aposten per traures limitats. Això comporta la necessitat de pilotaris dominadors, experts a dirigir la pilota. En definitiva, jugadors amb bagatge. Eixe és un perfil que Martínez complix a la perfecció.El pilotari d'El Campello ha rebut la notícia amb la il.lussió d´un xiquet. Per a mi fou molt trist deixar la selecció en el seu moment però ara vull agraïr al Pigat que després d´ una temporada en què he gaudit del joc i del traure, haja pensat en la meua persona. Faré tot el possible per no defraudar esta confiança.La llista definitiva de seleccionats no s´ ha donat a conéixer ja que de moment encara resten alguns entrenaments. Per això Martínez vol ser clar: «de moment m´ han cridat per entrenar. Vaig a treballar al màxim per poder estar en la llista definitiva de seleccionats».