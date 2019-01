Lucía Palomares, desde El Campello a las Rozas nos enseña que “los sueños con perseverancia se cumplen”

La campellera, Lucía Palomares es todo un ejemplo de humildad, perseverancia y esfuerzo. A pesar de haber llegado muy alto en su corta carrera deportiva ella continua con los pies en la tierra, tratando de avanzar con paso firme y la vista bien fijada en sus proyectos más inmediatos. Esta jugadora del SPA Alicante dio un salto a la selección Valenciana de fútbol y ha vivido una experiencia única entrenando con la Selección Española Femenino. No obstante ella continua centrándose en el día a día.

L.I.: ¿De donde te viene la pasión por el fútbol?

L.P.: Desde pequeña mi padre y mi yayo German, ambos ex jugadores de El Campello, me inculcaron el deporte y la pasión por el fútbol. En primaria veía a los chicos jugar al fútbol y pensaba pues yo también quiero jugar y en el cole, en primero de primaria descubrí que me encantaba el fútbol, jugaba con los chicos, me gustaba muchísimo, eran muy buenos y yo traté aprender de ellos. Ya en segundo, mi padre hizo un equipo entre los del cole que se llamaba Miramar Club de Fútbol y jugamos un amistoso contra el Hércules fémenino. En ese partido jugué media parte de portera y media parte de delantera. Y al finalizar el partido el entrenador del Hércules le dijo a mi padre que si podrían ir a entrenar las gemelas. Mi padre dijo “Es una sola y es mi hija y claro que puede ir a entrenar”. Entonces fui a entrenar con el Hércules-SPA Alicante, (ahora SPA Alicante), dondetuve que tomar una decisión importante entrenar en la portería o como jugadora.

L.I.: ¿Por qué te decantaste por la portería?

L.P.: Lo primero que me vino a la mente fue portera. Y yo soy una persona que me guió mucho por esos primeros impulsos, es lo que tu has decido y tienes que ir a por ello.

L.I.: ¿Te arrepientes de haber tomado esa decisión?

L.P: No, en absoluto. Aunque tengo que reconocer que de todas las posiciones la portería es la más difícil porque estamos solos y cualquier fallo o equivocación no hay nadie cerca que nos apoye, no hay nadie detrás de ti por lo que cuando encajas un gol ya comienzas a comerte mucho la cabeza y eso condiciona mucho pero siempre hay que seguir adelante. Hubo un momento en mi corta trayectoria futbolística en las que no confiaba en mi, cualquier gol me daba mucho bajón y me sentía mal por mi y por mi equipo. Mi primer entrenador, Carmelo “Melete”, me marcó muchísimo porque me enseñó todo lo básico que necesitaba saber para ser una buena portera. Pero tuve dos entrenadores que ayudaron a superar esa falta de confianza que fueron Raqui, que juega ahora en el Granada, y Esther, que juega en el SPA, que me ha avivado la llama y me han empujado a ser algo más que aún hoy me animan y me dan su fuerza para seguir adelante, creo que su ejemplo y su apoyo siempre lo voy a llevar conmigo. También me gustaría mencionar a Angel Ripoll, mi actual entrenador por todo el apoyo. Si leen esto me gustaría decirles a todos ellos que les estoy muy agradecida.

L.I.: ¿Se compagina bien estudio y deporte?

L.P.: Sí, de hecho hacer deporte me ayuda mucho a organizarme. Tengo mi tiempo para el estudio y mi tiempo para el deporte el cual me ayuda también para despejarme un poco de cuando estoy estudiando para retomarlo con más ganas.

L.I.: ¿Tienes alguna otra afición?

Sí, escribir, me gusta mucho reflexionar y poner mis pensamientos por escrito. Escribo lo que se me pasa por la mente y mantengo un diario personal. Por ejemplo, cuando estuve con la selección escribí un capítulo en mi diario en el que describí un sueño, porque eso que me estaba pasando fue realmente cumplir un sueño pues estado entrenando junto a compañeras de clubes como el Atlético de Madrid, Osasuna, Barcelona…

L.I.: ¿Se te pasó alguna vez por la cabeza el poder llegar ahí?

L.P.: No, nunca pensé que llegaría a tanto. Me encanta el fútbol, me lo paso bien jugando, me gusta trabajar y enfrentarme a las nuevas metas que se presentan cuando empiezas una nueva liga o competición. Siempre intento trabajar mucho porque me gusta hacerlo bien pero incluso cuando me llamó la Selección Valenciana, tampoco me lo creía mucho. Participé en un campeonato de la Sub-12 y también en un torneo de la Sub-14 y cuando este año me llamó la Su-15 no me lo creía porque me encanta ir seleccionada, somos como una familia.

L.I.: ¿Cómo fue ese momento?

L.P.: Justo cuando estábamos entrenando llegó la fase en Andalucía, todo el mundo me dijo que hice un gran campeonato. Y la verdad, es que en ese momento me sentía con mucha confianza, tanto en el equipo como en mi misma y realice bastantes paradas, pero nunca pensé que fuera como para sorprender al seleccionador.

L.I.: Pero si te llamaron es que vieron algo especial en ti. ¿No?

L.P.: Todo el mundo me dice eso, que es totalmente merecido, pero yo sigo siendo una persona humilde que piensa que todo el mundo tendría que tener esa oportunidad, a la que es difícil llegar pero con esfuerzo y sobre todo con perseverancia se puede llegar. Nunca rendirse hay que seguir adelante.

L.I.: Y tú no la dejaste escapar ,¿verdad?

L.P.: No, yo la cogí al segundo. Pensé, tengo que vivir esa experiencia.

Mi familia siempre me ha apoyado en todas las decisiones que he tomado y siempre ha estado a mi lado en el tema del fútbol. Y ese apoyo es muy importante.

L.I.: ¿Cómo se lo tomó la familia?

L.P.: Cuando me convocó la selección Valencia ya fue muy bien porque mi familia siempre me ha apoyado en todas las decisiones que he tomado y siempre ha estado a mi lado en el tema del fútbol. Y ese apoyo es muy importante. Y cuando me llamó la Selección Valenciana al principio no se lo creían, era una locura, estábamos muy ilusionados, no lo voy a olvidar nunca porque en ese momento noté como mi familia se sentía muy orgullosa de lo que estaba haciendo y eso es muy bonito.

L.I.: ¿Cómo recuerdas la experiencia?

L.P.: Fue todo nuevo para mí, no había volado nunca, bueno de pequeña, cuando tenía tres años volé a Mallorca con mi padre pero ahora diría que es mi primer vuelo en avión que voy a recordar y fue toda una experiencia. A mi me gusta mucho conocer mundo y me gustó mucho la sensación de ser independiente. Y cuando llegué a Madrid me recogieron esperamos a estar todas concentradas y nos dirigimos a Las Rozas.

L.I.: Y ese mismo día en Las Rozas, por la tarde tuvisteis la primer jornada de entrenamiento ¿Te resultó especialmente duro?

L.P.: No, fue intenso por solo por los nervios ya que era mi primer entrenamiento con la selección. Pero luego fue muy bien ya que esa primera sesión fue sobre todo para conocernos y hacer grupo. Ese entrenamiento sirvió para asentarnos y mentalizarnos de que vamos a pasar tres días en los que vamos a trabajar al máximo y vamos a demostrar que nos han llamado aquí porque somos las mejores en las territoriales y creo que tanto yo como el equipo que estaba lo demostramos porque teníamos de verdad mucho ánimo a todas nos unía la pasión por este deporte. Y esa pasión por el fútbol era lo que nos hacía seguir hacia delante, si alguna fallaba las demás la reconfortaban. Fue algo muy bonito. Para mi es muy importante tener esa confianza en tu equipo y así lo demostramos. Las siguientes sesiones ya se desarrollaron con normalidad, preparar jugadas etc…

L.I.: Esta experiencia podría tener continuidad pero ya en sí misma es toda una experiencia ¿Con qué te quedas?

L.P.: Me llevo trabajo duro, orgullo y muchas ganas de trabajar. Me sentí muy satisfecha del trabajo que hice y que demostré. Me siento muy orgullosa de haber llegado a algo que nunca me esperaba que llegaría. Nunca pensé que iba a llegar a donde han llegado otras deportistas que admiro como Sandra Paños (guardameta del Barça) o Alexia Putellas (del FC Barcelona), ambas jugadoras de la Selección Española Femenina.

L.I.:¿Cuándo será la próxima convocatoria?

L.P.: Del 8 al 10 de febrero tendrá lugar la segunda fase de las territoriales con la Selección Valenciana,y después de eso habrá otra convocatoria de la Selección Española para jugar un torneo en Inglaterra donde jugarán Francia, Inglaterra e Italia pero tengo claro que mi prioridad en estos momentos es estar centrada en mi equipo, el SPA Alicante porque aún no sé si estaré convocada.

Y el hecho de estar en una selección femenina debería ser un ejemplo para todas las niñas y chicas de mi edad a las que me gustaría decirles que se puede. Los sueños, con trabajo y perseverancia se cumplen.

L.I.: ¿Qué esperas del futuro?

L.P.: Me encantaría estudiar medicina y me gustaría compaginar el deporte con la carrera porque creo que son dos cosas que necesito en mi vida y ambas me complementan a la perfección y me definen. El fútbol me hace ser más inteligente, me hace saber parar, reflexionar y pensar bien las cosas. Y el hecho de estar en una selección femenina debería ser un ejemplo para todas las niñas y chicas de mi edad a las que me gustaría decirles que se puede. Los sueños, con trabajo y perseverancia se cumplen.