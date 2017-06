Las playas de El Campello acogerán la V Sup Race y el International Surfing Day 2017

El próximo domingo 18 de junio, en la Playa del Carrer La Mar de El Campello (Alicante), se va a celebrar la V Sup Race Playas de El Campello (Alicante), prueba valedera para el Circuito Mediterráneo de Sup Race 2017, desde las 9 horas hasta las 14 horas se desarrollará el evento con categorías desde SUB8, 10, 12, 14, 16 y 18, All Round, Amateur, Elite 12,6 y Elite 14 piés.

En el campo de regatas boyado diseñado en la Bahía de las Playas de El Campello, los regatistas competirán para ver quien consigue la victoria en la VI prueba del Circuito Mediterráneo de Sup Race 2017.

International Surfing Day 2017

Al mismo tiempo se celebrará el International Surfing Day 2017, día internacional del surf a nivel mundial, con eventos paralelos, prueba de material de SUP, sorteo de regalos,... cuyos beneficios irán destinado a la organización "Surfrider Foundation" encargada de proteger y preservar los océanos.

Todo amenizado con música y speaker, y como punto final comeremos unas buenas paellas realizadas por el Restaurante Seis Perlas a píe de playa.

Organizado por Campello Surf Club (www.campellosurfclub.com) con el apoyo del Ayuntamiento de El Campello (Alicante).