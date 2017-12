La selección valenciano-española, con Martines al frente, consigue “doblete” en el Mundial de Pilota de Colòmbia

La selección valenciana-española, venció por 8 juegos a 6, a la gran favorita, Bélgica, consiguiendo en la mañana de domingo, 26 de noviembre, el título en la modalidad de “Llargues”, en el IX Campeonato Mundial de Pilota, que se ha desarrollado entre los días 18 a 26, en Colombia.

Con unos cuatro mil aficionados llenando el “chazómetro” (chaza es la denominación colombiana de la pilota) de Pasto (Nariño), nuestros pilotaris, capitaneados por el campellero Martines, en una disputada y vibrante partida, con alternativas en el marcador, primero 0-2 y 3-5, a favor de los belgas y finalmente decantándose hacia los valencianos, consiguieron el preciado galardón y, trece años después, proclamarse de nuevo campeones de la especialidad “reina” de la competición con el equipo capitaneado por Martinez, en el saque, José Luis, Santi, Pere Roc II i Pablo.

Este título, unido al de “Jeu Interanational”, conseguido el día anterior, sábado, proclamaron a nuestra selección como campeona absoluta del Mundial 2017. El citado “Juego internacional”, es una especialidad híbrida, inventada en 1993 por la CIJB (Confederatio Internationale de Jeu de Balle), que se juega en una pista abierta de hierba, de 70 por 20 metros, unificando elementos comunes del juego de pilota de diversos países, para que se pueda competir con los mínimos cambios en sus reglas respectivas.

La selecció valenciana-espanyola, amb Martines al capdavant, aconsegueix "doblet" al Mundial de Pilota de Colòmbia

La selecció valenciana-espanyola, en vèncer per 8 jocs a 6, a la gran favorita, Bèlgica, aconseguí la matinada de diumenge, 26 de novembre, el títol en la modalitat de "Llargues", al IX Campionat Mundial de Pilota, que s'ha vingut disputant entre els dies 18 a 26, a Colòmbia.

Amb uns quatre mil aficionats omplint el "chazómetro" ( “chaza”és la denominació colombiana de la pilota) de Pasto (Nariño), els nostres pilotaris, capitanejats pel campeller Martines, en una disputada i vibrant partida, amb alternatives en el marcador, primer 0-2 i 3-5, a favor dels belgues i finalment decantant cap als valencians, van aconseguir el preuat guardó i, tretze anys després, proclamar-se de nou campions de l'especialitat "reina" de la competició amb l'equip capitanejat per Martines, al traure, José Luis, Santi, Pere Roc II i Pablo.

Aquest títol, unit al de "Jeu International", aconseguit el dia abans, dissabte, proclamen a la nostra selecció com a campiona absoluta del Mundial 2107. El citat "Joc internacional", és una especialitat híbrida, inventada el 1993 per la CIJB (Confederation Internationale de Jeu de Balle), que es juga en una pista oberta d'herba, de 70 per 20 metres, unificant elements comuns del joc de pilota de diversos països, perquè es pugui competir amb els mínims canvis en les seves regles respectives.