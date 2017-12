L'internacional Martines homenatjat per l'Ajuntament

× Ampliar Martines amb els regidors/autor Daniel Calixto

El pilotari internacional Josep A. Martínez,”Martines”, ha estat homenatjat per l'Ajuntament del Campello, gairebé un mes després d'haver aconseguit amb la selecció valenciana-espanyola el triomf en el IX Campionat Mundial de Pilota a Mà, disputat a finals de novembre a Colòmbia , el que va significar el seu cinquè entorxat mundial.

L'acte celebrat a la Casa Consistorial, ha estat presidit per l'alcalde, Benjamí Soler i el regidors d'Esports, Pere Lluís Gomis, i de Serveis, David Alavés; i ha comptat amb la presència de membres de la directiva del Club de Pilota, del qual Martines n’és el president; i aficionats al nostre esport autòcton, que s'han sumat a tan merescut reconeixement.

Considerat per experts i aficionats com un dels millors "banques" de la història, Josep A. Martínez compta en el seu haver amb ampli palmarès iniciat amb la seva participació en les Olimpíades de Barcelona '92, als quals hi suma cinc campionats de Món en 1998, 2000, 2002, 2004 i 2017; i quatre d'Europa en les edicions de 1999, 2001, 2003 i 2007; a més d'haver obtingut deu títols de la Lliga i una Champions Lligue d'Europe. Enhorabona