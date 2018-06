L'Escola de Pilota plantarà una "foguera" a la Punta del Riu

El club de Pilota Valenciana del Campello, ha programat per al sábado 23 a partir de les 7 de la tarda, la "plantà" d'una "foguera" a la Punta del Riu, com a cloenda de la seva Escola de Pilota.

Per tal motiu s'aixecarà un monument foguerer que representarà un "pilotari" i amb anterioritat a la "cremà" se celebrarà un campionat de "piro-platja", un joc a nivell individual i per parelles ideat pel penta-campió mundial i president del club, Josep A. Martínez, en el qual podran participar no només els 35 educands de l'escola, sinó també familiars, amics i aficionats que vulguin unir-se a la festa.