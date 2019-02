José Ramón Planelles queda cuarto en la carrera una de las carreras de invierno más duras del mundo

José Ramón Planelles Cuevas vuelve de la Rovaniemi 150 con la satisfacción de haber completado la carrera y la alegría de haber quedado cuarto másculino. Rovaniemi es la puerta al círculo polar Ártico en Finlandia; los famosos 66°33’00” N que delimitan la zona más fría del planeta. Hay muy pocas carreras invernales en dichas latitudes. La Rovaniemi 150 es una de ellas. Se puede participar corriendo, esquiando o en bicicletas especialmente adaptadas (fat bikes).

A su llegada a la capital lapona las temperaturas eran gélidas ( -22°) y resultaba duro salir a la calle, sin embargo, el día de la carrera las condiciones mejoraron muchísimo y el termómetro marcaba “sólo” a -5°. A las 8:00 pasaron el control del material y a las 9:00 algo menos de 200 locos ya estaban en la línea de salida, situada sobre el río Ounasjoki, congelado en esta época del año. Los primeros 15 km transcurren sobre el río, en dirección norte y ahí fue donde José Ramón comenzó a darse cuenta de la dificultad del terreno, en parte hielo que rebosa agua y en parte nieve polvo. “Después del primer check point se gira a la izda. y a través de un bosque interminable recorremos los siguientes 10 km. Esta zona es estrecha y está repleta de nieve, avanzar es difícil, imagina en bicicleta...un calvario. Adelanto a varios ciclistas que tienen que echar pié a tierra. Procuro seguir las huellas ya pisadas, de lo contrario apenas se puede avanzar. Saliendo del bosque llegamos al lago Sinettäjärvi, una extensión inmensa de hielo de forma alargada”, nos explica el corredor.

“Ahí los participantes formamos una fila india muy alejados unos de otros y preocupados por coger una trazada buena que te permita correr: si pisas las partes grises de hielo te hundes hasta el tobillo en agua; si pisas la nieve virgen es tan blanda como la arena de la playa, así que te pasas todo el tiempo mirando donde poner los pies y eligiendo trayectoria. Aquí te das cuenta de la efectividad de los clavos de tungsteno que llevan las botas o de lo increíblemente bien que han respondido los calcetines de neopreno (llevar los pies secos es la diferencia entre acabar o no). Y cuando el cansancio apretaba sólo tenía que levantar la cabeza y mirar alrededor, un increíble paisaje blanco, un territorio de naturaleza virgen, duro y bellísimo al mismo tiempo, así es la Laponia finlandesa. Me sentía un verdadero privilegiado por estar allí. Al salir del lago giramos a la derecha y el recorrido se introduce de nuevo en el bosque, esta vez por sendas anchas. Allí conocimos uno de los mayores peligros de la zona (y no eran los alces como nos habían comentado) sino las motos de nieve que se desplazan a velocidades de vértigo por esas pistas. Los Check point, hay 5 en todo el recorrido, son pequeñas cabañas con una hoguera donde se controla mediante firma el paso de los participantes. Salvo el primero y el último, en los que puedes repostar agua, en los otros no hay nada, así que hay que dosificarse bien porque son casi 45 km y se debe portar en la mochila todo lo que quieras consumir. Yo, con problemas estomacales desde la noche anterior, me limité a ingerir líquidos. Saliendo del bosque se gira de nuevo a la izda y volvemos a la parte alta del río Ounasjoki; a partir de aquí nos queda sólo una media maratón sobre el agua helada. A las 16:00 empieza a anochecer, bajan las temperaturas y cae neblina sobre el río. Encendemos la luz de los frontales. Me encuentro bien y voy adelantando a otros participantes, incluido algunos ciclistas agotados en su lucha contra la nieve blanda. A 11 km de meta relleno los últimos botelleros con ansia y enfilo el último tramo de la prueba. Esta parte me deja un recuerdo especial, porque iba solo, por el silencio de la noche y por la luz del frontal que dotaba a todo de un halo mágico. Las luces de la ciudad al fondo anuncian el final de una ilusión, de un sueño que se inició hace más de un año. Llego a meta y me dice en que he sido cuarto mas c ulin o. U n a ale g r í a m á s”.