Este sábado los más pequeños tienen una cita con la Pilota en la Plaza de la Iglesia

El próximo sábado 17 de febrero, a partir de las 17:00 en la Plaza de la Iglesia, el Club de Pilota organiza un acto dirigido a los más pequeños. Habrá talleres de confección de guantes de raspall y se jugarán partidas de Raspall en la calle además de otras atracciones para los niños como castillos hinchables.

A las 19:30, en la sede del antiguo Bar “El Sant” se celebrará la Asamblea General Anual, donde, entre otras cosas, se informará de las actividades programadas para 2018, se presentará la escuela de pilota y los equipos que competirán en las diferentes modalidades de Pilota Valenciana.

Para finalizar los actos, habrá una xocolatada y toña para todos,

El proper dissabte 17 de febrer, a partir de les 17:00 en la plaça de l'Esgléssia, el Club de Pilota organitza un acte dirigit als xiquets. Hi haurà tallers de confecció de guants de raspall, es jugaran partides de raspall en el carrer i hauran castells unflables.

A les 19:30, en la seu del Club (antic Bar El Sant) , se celebrarà l'Assemblea General Anual, on, entre altres coses, s'informarà de les activitats programades per a 2018, es presentarà l'escola de pilota i els equips que competiran en les diferents modalitats de pilota valenciana.

Per a finalitzar els actes, hi haurà xocolata i tonya per a tots.