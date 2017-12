Erick Carratalá, piloto de drones: “Creo que con entrenamiento podría conseguir aún mejores resultados”

Hace dos años Erick Carratalá se puso a los mandos de un dron de juguete que le regalaron por sus cumpleaños. Hoy, este joven campellero de tan solo 10 años se ha proclamado campeón en la primera edición de la Carrefour Drone Race, el mayor evento de carreras de drones indoor organizado en España celebrado el pasado 2 de diciembre

L.I.: Erick, ¿a qué cole vas?

Erick Carratalá: Al CEIP El Fabraquer

L.I.: ¿Algún compañero tuyo comparte contigo esta afición?

E.C.: No, soy el único que lo práctica. De hecho, una vez el maestro me dijo que podría llevar el dron a clase y enseñárselo a mis compañeros y explicarle las partes de las que esta formado.

L.I.: ¿Cómo comenzaste en esto de los drones?

E.C.: Hace dos años mi tío Alex se lo dijo a mi padre, porque él siempre ha pilotado aviones, helicópteros. Y a mi también me gusta el mundo de la Aviación. Entonces, para mi cumpleaños me regalaron un dron de juguete, con el que estuve practicando un tiempo, entonces cuando mi padre vio que tenía aptitudes ya me dejó pilotar el dron con el que compito, los cuales no tienen nada que ver.

L.I.: ¿En qué se diferencia ese dron que ten regalaron con los que compites actualmente?

E.C.: Básicamente tienen más potencia y además lo tienes que montar tú. Ahora estamos Los cuatro motores, los cuatro variadores que sirven para controlar los motores.

L.I.: ¿Participaste en el montaje de tu dron?

E.C.: Sí yo participe en el montaje, mi padre ya me ha enseñado a soldar

L.I.: En una carrera entre tu padre y tú ¿quien gana?

E.C.: En el Campeonato de España mi padre quedó en el puesto 16 y yo gané. Pero cuando competimos los dos yo suelo ir más rápido que él pero si “me piño” pues entonces es él quien gana.

L.I.: ¿Ya estáis preparando el diseño de vuestro nuevo dron?

E.C.: Sí, más o menos lo tenemos en mente en nuestro equipo, el MDR Team (Mi Dron Race Team), estamos diseñando un nuevo frame o quad, que es la estructura del aparato, de fibra de carbono. El equipo está formado por mi padre, José Antonio, Granaino, Jonilito, Jorge, Lutor, Boxman, Nacho, Leugim y Manel.

L.I.: ¿Los drones en competición tienen que ser todos iguales?

No cada competidor puede construir su dron como quiera. De hecho, yo con los que he ganado la competición ha sido con modelos más antiguos. Me monté estos con los componentes que teníamos y no teníamos más tiempo para mejorar mi dron porque ya llegaba la fecha de la carrera. Tengo un dron diseñado para carreras y otro para realizar Free Style, además de estos dos también he tenido alguno más, ya han pasado dos años desde que empecé

L.I.: ¿Qué velocidad alcanza el dron?

E.C.: Llegamos a alcanzar con el dron los 100 km por hora por lo que se requiere de mucha concentración y reflejos

L.I.: ¿Has tenido muchos accidentes?

E.C.: Sí, aunque son muy resistentes, lo que más se rompen son las “palas” (las hélices), y luego tengo que repararlos.

L.I.: Y esto del pilotaje de drones ¿tiene que ver con los videojuegos?

E.C.: Más o menos pero no tiene mucho que ver, de hecho lo más parecido es un simulador de vuelo de dron que te lo pones en el ordenador que es como un simulador de vuelo.

L.I.: ¿La “Carrefour Drone Race” es la carrera más importante en la que has participado hasta ahora?

E.C.: Sí, bueno esa y el campeonato de España en donde también quedé campeón. Luego participé en la carrera del Campeonato del Mundo en la que quedé noveno lo cual me posiciona en el ránking mundial en el puesto 61.

L.I.: ¿Te gustó la experiencia de volar indoor?

E.C.: Sí me gusto aunque creo que pilotar en sitios cerrado es un poco más difícil ya que no puedes ir demasiado rápido ya que si te sales corres el riesgo de estrellarte contra la pared y te cargas el dron. Por otro lado en campo abierto a veces tenemos en contra el viento cosa que en una pista indoor eso no influye.

L.I.: ¿Cómo te preparaste para la carrera, entrenas mucho?

La verdad es que no, no entreno porque por un lado no tengo tiempo y hasta ahora no tení el espacio necesario. Gracias al Ayuntamiento de El Campello y el concejal de Deportes Pere Lluis Gomis ahora nos dejan entrenar en El Vincle. Aún así no tengo el material que se utilizan en los circuitos para marcar por donde tiene que pasar el dron, es decir las puertas y banderas, ya que son muy costosos. Creo que con entrenamiento podría conseguir aún mejores resultados.