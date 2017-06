El Juvenil B ha sido el equipo que más puntos ha obtenido entre todos los equipos de la fundación

Objetivo cumplido para el equipo de fútbol Juvenil B de la Fundación Deportiva de El Campello, su propósito este año era mantenerse en la categoría y así lo han hecho. Y además, de forma holgada y demostrando que practicando el juego limpio también se pueden obtener resultados.

De hecho, este equipo, ha sido el que más puntos ha obtenido entre todos los equipos que forman la Fundación Deportiva de El Campello durante esta temporada.

Por esto es fácil comprender la satisfacción con la que habla de él su director técnico, Miguel Ángel Martínez quien calificó al grupo de magnífico excelentes personas. “En líneas generales he quedado muy satisfecho del trabajo realizado esta temporada, y no solo por los resultados deportivos sino por el gran grupo humano con el que me he encontrado”, afirmó.

Este entrenador mantiene una firme apuesta por la educación en valores dentro del deporte, y más aún cuando hablamos de fútbol en donde desde las bases debe inculcarse a los chicos aspectos tan básicos como el compañerismo y el respeto más allá de la pura y dura competitividad.

“Siempre he apostado por el fútbol formativo en el que se puede competir pero al mismo tiempo transmitir valores a los jugadores como compromiso, esfuerzo, disciplina, compañerismo”, nos explica el propio Miguel Ángel.

Aunque a veces llevar a cabo esta labor no es tarea fácil ya que en ocasiones ni los padres ni los intereses del propio club te permiten realizar este trabajo de educación.

“En muchas ocasiones los padres no valoran el gran esfuerzo que hacemos todos los que nos dedicamos a la formación deportiva, no entienden que los que nos dedicamos no lo hacemos precisamente por una cuestión económica, sino por auténtica vocación”, lamenta el entrenador.

Miguel Ángel Martínez Jiménez, este año solo tiene palabras de agradecimiento para toda su plantilla.

Destacó especialmente a algunos de sus jugadores con una seria proyección y por los que ya se han interesado otros clubes de renombre (como el Getafe, el Levante o el Sevilla entre otros) como Samuel Ballester Sánchez, Álvaro Gómez, Pablo Ferrer, Tobias Mariani,

Ha sido del interés de personas importantes del fútbol en Alicante que han seguido las evoluciones del equipo, como Eduardo Rodríguez, Juan Ignacio Martinez actual Entrenador del Shanghái Shenxin, ex Levante entre otros y Paco Escudero.

Por otro lado también destacó otro bloque de jugadores en los que la evolución en esta temporada ha sido notable. Ellos son: Aaron Carrión, Adrián Martínez, Jaime Tomás, José Carlos Pérez Ruiz, Carlos Platillero y Sergi Blasco.

Por último sus palabras de agradecimiento fueron hacia el resto del grupo sin los cuales el proyecto de esta temporada no podría haberse cumplido. Ellos son: Alfredo Capdepón, Mario Martínez, Roberto Villaverde, Ángel Vizcaino, José Francisco González, Andrés Beltri, Andreu Piñeiro, Navarro, Cristian Pascual, Carles Jordán, Enrique González, Luigi Martínez,Lucas Alejandro Darchulk, Luis Picó y Juanjo Giner.

Por último quiso resaltar el trabajo del equipo técnico formado por Clemente Pérez y Alejandro Manzano, dos campelleros con una base de formación sólida y mucha motivación junto a Eduardo Pérez Ferrer, entrenador del Infantil y Rafael Aljibet, que también ha sido una pieza importante esta temporada.